TERÇA-FEIRA, 26 DE ABRIL DE 2022

Mundo

MUNDO - Ramadã - (até 2 de Maio)

(+) MUNDO - Semana Mundial de Imunização, para promover o uso de vacinas - (até 30)

América

(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Conselho de Segurança da ONU realiza sessão sobre aumento da violência em Jerusalém -

SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Resultados Alphabet - 18H00

SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Resultados Microsoft - 18H00

(*) FAIRFAX (Estados Unidos) - Tribunal ouve processo de difamação de Johnny Depp contra Amber Heard, sobre artigo sobre suposto abuso doméstico - (até 20 de Maio)

WASHINGTON (Estados Unidos) - Relatório do FMI para a América Latina - 10H00

(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Assembleia Geral da ONU vota resolução forçando usuários do veto do Conselho de Segurança a se explicarem - 12H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do consumo - 12H00

BOGOTÁ (Colômbia) - Tribunal de paz: audiência pública de ex-militares envolvidos no assassinato de milhares de civis - 14H00 (até 27)

(+) SÃO VICENTE E GRANADINAS - Príncipe Edward e sua esposa Sophie visitam o Caribe como parte das celebrações do Jubileu de Platina da rainha Elizabeth II - (até 28)

Europa

(+) BASE AÉREA DE RAMSTEIN (Alemanha) - O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, hospeda um Grupo Consultivo de Segurança da Ucrânia com colegas e oficiais militares de alto escalão - 06H00

(+) MOSCOU (Rússia) - Secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, visita Moscou -

(+) MOSCOU (Rússia) - Lavrov se encontra com o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres - 07H30

(+) GENEBRA (Suíça) - Conferência de imprensa regular da OMS sobre a covid-19, imunização e Ucrânia - 13H00

(+) MOSCOU (Rússia) - Presidente Vladimir Putin recebe medalhas olímpicas de Pequim 2022 -

(+) CHERNOBIL (Ucrânia) - Chefe da AIEA, Rafael Grossi, visita Chernobyl - (até 28)

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Fórum dos Balcãs, com secretário-geral da OTAN e presidente do Parlamento Europeu -

Ásia-Pacífico

(+) JAPÃO - Delegação da Coreia do Sul visita Tóquio - (até 28)

Esportes

DORTMUND (Alemanha) - Futebol: Borussia Dortmund v Dynamo Kiev - 14H00

MANCHESTER (Reino Unido) - Futebol: UEFA Champions League - Manchester City (ENG) v Real Madrid (ESP) - 17H00

QUARTA-FEIRA, 27 DE ABRIL DE 2022

América

MENLO PARK (Estados Unidos) - Resultados Facebook-Meta 2022 - 18H00

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Resultados Vale -

(+) MÉXICO (México) - Tribunal Popular sobre Assassinato de Jornalistas se reúne no México - 01H00 (até 27)

(+) HUNTSVILLE (Estados Unidos) - Melissa Lucio será executada pela morte da filha de dois anos -

CABO CANAVERAL (Estados Unidos) - SpaceX Crew-4 decola para a ISS - 09H52

(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Conselho de Segurança da ONU realiza reunião informal sobre supostos crimes na Ucrânia - 17H00

Europa

MADRI (Espanha) - Assembleia Geral da Organização Mundial do Turismo (UNWTO) decidirá sobre a suspensão da Rússia -

(+) SÃO PETERSBURGO (Rússia) - Presidente Vladimir Putin preside reunião do conselho consultivo do parlamento russo -

(+) MOSCOU (Rússia) - Dados da produção industrial - 14H00

Oriente Médio e África do Norte

ISRAEL - Yom HaShoah, Dia Memorial do Holocausto de Israel - 14H00 (até 28)

Esportes

LIVERPOOL (Reino Unido) - Futebol: UEFA Champions League - Liverpool (ENG) v Villarreal (ESP) - 17H00

QUINTA-FEIRA, 28 DE ABRIL DE 2022

América

(+) SÃO PAULO (Brasil) - Resultados Embraer 1T -

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Resultados Merck - 09H00

(+) SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Resultados Twitter - 09H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Pedidos semanais de seguro-desemprego - 10H30

(+) SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Resultados Amazon - 18H00

Europa

(+) KIEV (Ucrânia) - O primeiro-ministro búlgaro Kiril Petkov e seus parceiros de coalizão do governo visitam -

(+) OSWIECIM (Polónia) - A Marcha dos Vivos para homenagear as vítimas do Holocausto, no local do antigo campo de Auschwitz-Birkenau - 06H00

Ásia-Pacífico

TÓQUIO (Japão) - Chanceler alemão Olaf Scholz visita - (até 29)

Esportes

(+) LEIPZIG (Alemanha) - Futebol: Europa League - RB Leipzig (GER) v Glasgow Rangers (SCO) - 17H00

(+) LONDRES (Reino Unido) - Futebol: Europa League - West Ham (ENG) v Eintracht Frankfurt (GER) - 17H00

SEXTA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2022

América

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Desemprego Brasil (março) -

(+) ALEXANDRIA (Estados Unidos) - O ex-Beatle do Estado IslâmicoAmon Kotey, de 38 anos, será sentenciado -

BRASÍLIA (Brasil) - Digulgación - Superavit Fiscal (Estatísticas fiscais) - 12H00

Europa

(+) ESTRASBURGO (França) - Encerramento da Conferência sobre o Futuro da Europa - (até 30)

(+) LONDRES (Reino Unido) - Resultados Astrazeneca - 04H00

Oriente Médio e África do Norte

(+) TEERÃ (Irã) - Dia de Al-Quds na última sexta-feira do Ramadã -

SÁBADO, 30 DE ABRIL DE 2022

Europa

(+) ATENAS (Grécia) - Grécia conclui pagamento da dívida do FMI -

(+) BUDAPESTE (Hungria) - Manifestação pró-russa - 09H00

DOMINGO, 1 DE MAIO DE 2022

Mundo

MUNDO - Dia do Trabalhador -

América

(+) CHILE - Reabertura das fronteiras com Argentina, Peru e Bolívia -

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Resilience and Sustainability Trust (RST) do FMI entra em vigor -

Europa

(+) MOSCOU (Rússia) - Mobilização pelo Dia do Trabalhador -

SEGUNDA-FEIRA, 2 DE MAIO DE 2022

Mundo

(+) MUNDO - Eid al-Fitr - Fim do Ramadã - (até 3)

América

NOVA YORK (Estados Unidos) - Met Gala -

(+) LOS ANGELES (Estados Unidos) - Diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, discursa sobre a economia global - 13H00

Ásia-Pacífico

(+) HONG KONG (China) - As aulas do ensino médio retomam presencialmente com testes diários dos alunos - 23H30

TERÇA-FEIRA, 3 DE MAIO DE 2022

Mundo

MUNDO - Dia Mundial da Liberdade de Imprensa -

Europa

BUCARESTE (Romênia) - Corte dá veredicto sobre o incêndio em uma boate de Bucareste em 2015 que matou 64 pessoas -

(+) LISBOA (Portugal) - 15º aniversário do desaparecimento de Madeleine McCann -

