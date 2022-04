Ucrânia anuncia ter recuperado três localidades perto de Kharkiv

A Ucrânia afirmou neste sábado (23) que reconquistou três localidades próximas de Kharkiv, segunda maior cidade do país que fica na região leste, enquanto o Exército russo se concentra no Donbass e no sul.

"Nosso Exército ucraniano lançou com sucesso uma contra-ofensiva ontem pela manhã. Após longos e ferozes combates, nossas tropas desalojaram tropas russas de Bezruki, Slatine e Prudyanka", informou o governador da região de Kharkiv, Oleg Synegubov, no Telegram.

Prudyanka fica a cerca de 15 quilômetros da fronteira com a Rússia.

Synegubov disse ainda que duas pessoas morreram, e 19 ficaram feridas em bombardeios russos na região de Kharkiv nas últimas 24 horas.

De acordo com o porta-voz do Ministério ucraniano da Defesa, Kharkiv continua "parcialmente bloqueada" pelas forças russas. Estas seguem presentes, sobretudo, no noroeste, e estão reforçando suas posições "ao sul da cidade".

No Donbass, região sobre a qual Moscou quer assumir o controle total, as tropas russas estão "concentrando seus esforços na área entre Slaviansk e Kramatorsk", uma aglomeração localizada na província de Donetsk, anunciou Oleksiy Arestovich, assessor da Presidência ucraniana.

Os russos "estão realizando operações ofensivas e de reconhecimento para tentar encontrar pontos fracos em nossa defesa", completou.

Mais ao sul, zona que também é um alvo prioritário para as forças russas, eles estão "tentando continuar sua ofensiva na cidade de Gulyaypole", na província de Zaporizhia, a meio caminho entre a cidade homônima e o porto de Mariupol.

