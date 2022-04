Socorristas localizam 4 dos 10 desaparecidos em acidente de mina na Polônia

Equipes de resgate localizaram quatro das dez pessoas desaparecidas neste sábado (23) após um acidente em uma mina na Polônia, o segundo em uma semana, anunciou a administração da mina.

"Informamos às famílias que localizamos quatro funcionários", disse Marcin Golebiowski, alto funcionário da mina Zofiowka, onde ocorreu o acidente.

No momento, "não há contato com esses funcionários", acrescentou.

De acordo com um comunicado da mineradora JSW, após localizar os trabalhadores, os socorristas tiveram que sair por falta de "oxigênio em seus cilindros". A ação de resgate será retomada com as próximas equipes, disse a JSW.

O presidente polonês, Andrzej Duda, que foi ao local, afirmou que há "infelizmente uma alta probabilidade de que haja mortes".

Segundo a JSW, o abalo deste sábado aconteceu a 900 metros de profundidade, às 3h40 locais (22h40 em Brasília), na mina de Zofiowka.

Houve um grande vazamento de metano no local, próximo do qual estavam 52 mineiros. Destes, 42 conseguiram voltar ilesos à superfície.

Doze equipes de socorristas participaram da ação de resgate. Segundo a JSW, estes profissionais precisam percorrer entre 2.300-2.500 metros para chegar à provável localização dos mineiros procurados.

Na quarta-feira, cinco pessoas morreram, entre elas um paramédico, e outras sete estão desaparecidas, após duas explosões de metano. Cerca de 20 foram hospitalizadas, seis delas por queimaduras graves.

A análise da situação "nos levou a abandonar a operação de resgate para retirar os sete mineiros" que permanecem no fundo do poço, declarou Tomasz Cudny, presidente do grupo JSW que controla a mina de carvão de Pniowek, à imprensa, em Pawlowice (sul).

Os diretores do grupo informaram que, entre quinta e sexta-feira à noite, houve novos desmoronamentos, deixando dez feridos leves entre os socorristas que tentavam instalar um novo duto de ventilação no fundo do poço, a cerca de 1.000 metros de profundidade.

Ainda dependente do carvão para cerca de 70% de sua energia, a Polônia registrou vários acidentes de minas nos últimos anos.

Em 2021, o setor de mineração empregou cerca de 80.000 pessoas no país.

