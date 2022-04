Polônia forneceu armas à Ucrânia no valor de 1,6 bilhão de dólares

A Polônia forneceu armas à Ucrânia por um valor de 1,6 bilhão de dólares para ajudar o país contra a invasão russa, anunciou o primeiro-ministro polonês neste sábado (23).

"Até o momento, a Polônia enviou ao nosso vizinho do leste equipamentos militares no valor de cerca de 7 bilhões de zlotys, ou seja, mais de 1,6 bilhão de dólares", disse Mateusz Morawiecki após uma reunião na Cracóvia com seu par ucraniano, Denys Chmygal.

"Estes equipamentos salvam a soberania ucraniana, polonesa e europeia", afirmou ele em um comunicado.

Desde o início da invasão russa da Ucrânia em 24 de fevereiro, o governo polonês anunciou que entregou mísseis antitanque, mísseis antiaéreos, morteiros, munições e drones para a Ucrânia.

Também fazem parte do material fornecido pela Polônia a Kiev 40 tanques, bem como cerca de 60 veículos blindados, segundo a mídia polonesa. O governo polonês não confirmou oficialmente esta informação.

