UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Ucrânia fará nova tentativa para retirar civis de Mariupol

FRANÇA ELEIÇÕES: Macron, Le Pen, ou nenhum dos dois? Franceses e o dilema das urnas

ZAPORIZHZHYA, Ucrânia:

Intensos combates seguem na Ucrânia, apesar dos pedidos de trégua

Ferozes combates entre as forças russas e ucranianas explodiram neste sábado (23) no leste da Ucrânia, pondo fim às esperanças de uma trégua por ocasião da Páscoa ortodoxa.

ZAPORIZHZHYA, Ucrânia:

Ucrânia faz nova tentativa para retirar civis de Mariupol

A Ucrânia fará, neste sábado (23), uma nova tentativa para retirar civis de Mariupol, cidade localizada no sudeste do país e, em grande parte, controlada pelo Exército russo, enquanto os pedidos de trégua por ocasião da Páscoa ortodoxa parecem terem sido ignorados.

Por Joris FIORITI, con Joshua MELVIN en Kiev

PARIS:

Macron, Le Pen, ou nenhum dos dois? Franceses e o dilema das urnas

A França entrou, neste sábado (23), em seu dia de reflexão antes de decidir se reelege o centrista Emmanuel Macron, ou se irá trocá-lo por sua adversária de extrema direita Marine Le Pen, uma eleição crucial acompanhada de perto pelo mundo.

Por Toni CERDÁ

RIO DE JANEIRO:

Rio 'renasce' com seu primeiro carnaval desde a pandemia

O carnaval do Rio de Janeiro enterrou, nesta sexta-feira (22), dois anos obscuros de covid com uma explosão de euforia que fez tremer o emblemático Sambódromo, convertido de novo na meca do samba e da fantasia de maneira magistral.

Por Eugenia LOGIURATTO e Anna PELEGRI

BRUXELAS:

UE finaliza legislação para combater os abusos da Internet

Os países-membros da União Europeia e seus órgãos executivo e legislativo terminaram, no sábado (23), uma nova legislação que vai permitir combater os discursos de ódio e as campanhas de desinformação.

Por Daniel ARONSSOHN

BRUXELAS:

Conheça lei adotada pela UE para combater abusos na Internet

A Lei de Serviços Digitais ("Digital Services Act", DSA) da União Europeia, finalizada este sábado, quer que as plataformas digitais, especialmente as redes sociais e os servidores de busca, cumpram com a legislação comunitária.

Por Daniel ARONSSOHN

JERUSALÉM:

Israel fechará passagem com Faixa de Gaza após disparos de foguetes

Israel fechará para comerciantes e trabalhadores, neste domingo (24), sua única passagem com a Faixa de Gaza, depois que militantes do enclave palestino lançaram três foguetes contra seu território.

Por Jonah MANDEL

YUKI, Japão:

Japão considera trazer mais diversidade às cerejeiras

Símbolo nacional do Japão, as famosas cerejeiras cobrem o país em um manto de delicadas flores brancas da popular árvore "somei-yoshino", encantando moradores e turistas. Agora, alguns querem atualizar a tradição, ampliando a paleta de cores.

Por Hiroshi HIYAMA

VENEZA, Itália:

Corações, bocas e corpos despedaçados na Bienal de Arte de Veneza

Se entra por uma orelha e se sai por outra em um pavilhão, um elefante gigante suspenso em uma cúpula com afrescos, imponentes mulheres negras, loiras, perfeitas ou despedaçadas impactam na Bienal de Arte de Veneza.

Por Kelly VELÁSQUEZ

