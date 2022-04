Max Verstappen vence GP da Emilia-Romagna de ponta a ponta

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, venceu neste domingo o Grande Prêmio da Emilia-Romagna, a quarta corrida da temporada da Fórmula 1, disputada no circuito Enzo e Dino Ferrari, em Imola.

Verstappen largou na pole position e venceu a corrida de ponta a ponta. Seu principal rival e líder do Mundial de pilotos, Charles Leclerc (Ferrari), rodou a poucas voltas do fim e terminou em sexto, muito longe do pódio, completado pelo mexicano Sergio Pérez (Red Bull) e pelo britânico Lando Norris (McLaren).

