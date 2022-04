Inter vence Roma e assume liderança do Campeonato Italiano

A Internazionale de Milão assumiu a liderança do Campeonato Italiano ao vencer a Roma por 3 a 1 neste sábado, em jogo válido pela 34º rodada.

Os gols da vitória da Inter, a quarta consecutiva do time na Serie A, foram marcados por Denzel Dumfries, Marcelo Brozovic e Lautaro Martínez, enquanto Henrikh Mkhitaryan descontou para os romanistas.

Com o resultado, a equipe 'nerazzurri' sobe para a ponta da tabela com um ponto à frente do Milan, que amanhã enfrenta a Lazio na rodada.

Por sua vez, a Roma fica na quinta colocação, que dá vaga na Liga Europa, e pode ser ultrapassada pela própria Lazio e pela Fiorentina, que também joga amanhã.

Mais cedo, a Atalanta encerrou uma sequência de três na Serie A derrotas e bateu o Venezia fora de casa por 3 a 1.

Mario Pasalic, Duván Zapata e Luis Muriel balançaram as redes para o time de Bérgamo, enquanto fez o gol dos donos da casa.

Depois de mais de um mês sem vencer (última vitória no dia 20 de março contra o Bologna), a Atalanta agora se aproxima na briga por uma vaga nas competições europeias).

Já o Venezia continua na vice-lanterna e está cada vez mais perto do rebaixamento.

-- Jogos da 34ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sábado:

Torino - Spezia 2 - 1

Venezia - Atalanta 1 - 3

Inter - Roma 3 - 1

(15h45) Hellas Verona - Sampdoria

- Domingo:

(07h30) Salernitana - Fiorentina

(10h00) Bologna - Udinese

Empoli - Napoli

(13h00) Genoa - Cagliari

(15h45) Lazio - Milan

- Segunda-feira:

(15h45) Sassuolo - Juventus

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 72 33 21 9 3 71 26 45

2. Milan 71 33 21 8 4 58 29 29

3. Napoli 67 33 20 7 6 59 27 32

4. Juventus 63 33 18 9 6 50 29 21

5. Roma 58 34 17 7 10 55 40 15

6. Fiorentina 56 32 17 5 10 53 40 13

7. Lazio 56 33 16 8 9 65 48 17

8. Atalanta 54 33 15 9 9 57 39 18

9. Hellas Verona 48 33 13 9 11 58 50 8

10. Sassuolo 46 33 12 10 11 58 53 5

11. Torino 43 33 11 10 12 38 32 6

12. Udinese 39 32 9 12 11 47 50 -3

13. Bologna 38 32 10 8 14 35 45 -10

14. Empoli 34 33 8 10 15 42 60 -18

15. Spezia 33 34 9 6 19 34 59 -25

16. Sampdoria 29 33 8 5 20 40 56 -16

17. Cagliari 28 33 6 10 17 31 61 -30

18. Genoa 22 33 2 16 15 24 54 -30

19. Venezia 22 33 5 7 21 27 61 -34

20. Salernitana 22 32 5 7 20 26 69 -43

