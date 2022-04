Com 4 gols de Gabriel Jesus, City goleia Watford e mantém liderança no Inglês

Na acirrada disputa pelo título do Campeonato Inglês, o Manchester City passou toda a pressão para o Liverpool ao golear neste sábado o Watford por 5 a 1, com quatro gols do brasileiro Gabriel Jesus, em partida válida pela 34ª rodada.

Com a vitória, os 'Citizens' chegam aos 80 pontos e abrem quatro de vantagem para os 'Reds', que amanhã fazem seu clássico local contra o Everton.

Gabriel Jesus, que tinha apenas três gols em 1.455 minutos em campo até agora na Premier League, fez seu melhor jogo na temporada.

O brasileiro abriu o placar logo aos quatro da primeira etapa. Aos 23, repetiu a dose depois de receber passe de Kevin de Bruyne e, aos quatro do segundo tempo completou seu 'hat-trick' em cobrança de pênalti.

O quarto gol do atacante saiu aos oito minutos do segundo tempo, após tabela com De Bruyne. Gabriel Jesus também fez o passe para o gol de Rodri. Pelo Watford, quem balançou as redes foi Hassane Kamara.

Mais cedo, o Arsenal recuperou provisoriamente a quarta posição no Campeonato Inglês, que dá vaga para a próxima Liga dos Campeões da Europa, ao derrotar neste sábado o Manchester United por 3 a 1.

Foi a segunda vitória em três dias dos 'Gunners' contra um time do 'Big Six', depois de derrotar o Chelsea por 4 a 2 na quarta-feira.

Com 60 pontos, mas com menor saldo de gols, o Arsenal está três pontos à frente do Tottenham, que ainda hoje visita o Brentford.

O português Nuno Tavares, o inglês Bukayo Saka (de pênalti) e o suíço Granit Xhaka marcaram os gols do time londrino.

Cristiano Ronaldo, que foi aplaudido no Emirates Stadium em homenagem à perda de seu filho recém-nascido no início da semana, balançou as redes para o United e marcou seu 100º gol na Premier League.

Com a derrota, os 'Red Devils' ficam seis pontos abaixo da quarta colocação, com um jogo a mais, e praticamente dão adeus às chances de disputar a Champions na próxima temporada.

-- Jogos da 34ª rodada do Campeonato Inglês:

- Sábado:

Arsenal - Manchester United 3 - 1

Norwich City - Newcastle 0 - 3

Manchester City - Watford 5 - 1

Leicester - Aston Villa 0 - 0

Brentford - Tottenham

- Domingo:

(10h00) Brighton - Southampton

Burnley - Wolverhampton

Chelsea - West Ham

(12h30) Liverpool - Everton

- Segunda-feira:

(16h00) Crystal Palace - Leeds

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 80 33 25 5 3 80 21 59

2. Liverpool 76 32 23 7 2 83 22 61

3. Chelsea 62 31 18 8 5 66 27 39

4. Arsenal 60 33 19 3 11 52 40 12

5. Tottenham 57 32 18 3 11 56 38 18

6. Manchester United 54 34 15 9 10 53 51 2

7. West Ham 52 33 15 7 11 52 43 9

8. Wolverhampton 49 32 15 4 13 33 28 5

9. Newcastle 43 34 11 10 13 40 55 -15

10. Leicester 42 32 11 9 12 47 51 -4

11. Brighton 40 33 9 13 11 29 40 -11

12. Brentford 39 33 11 6 16 41 49 -8

13. Southampton 39 33 9 12 12 38 54 -16

14. Crystal Palace 37 32 8 13 11 43 41 2

15. Aston Villa 37 32 11 4 17 42 46 -4

16. Leeds 33 32 8 9 15 38 68 -30

17. Everton 29 31 8 5 18 34 53 -19

18. Burnley 28 32 5 13 14 28 45 -17

19. Watford 22 33 6 4 23 31 67 -36

20. Norwich City 21 33 5 6 22 22 69 -47

