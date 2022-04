Cinco pessoas morrem em bombardeio russo contra cidade de Odessa

Pelo menos cinco pessoas morreram, e 18 ficaram feridas no bombardeio russo da cidade portuária de Odessa, no sul da Ucrânia, no sábado (23) - disse o chefe de gabinete da Presidência ucraniana, Andrii Yermak, no Telegram.

"Odessa: cinco ucranianos mortos e 18 feridos. E são apenas os que conseguimos encontrar" até agora, anunciou Yermak.

"É provável que o número seja maior", completou, acrescentando que, entre os mortos, está "um bebê de três meses".

No Facebook, a Força Aérea Ucraniana destacou que as forças russas dispararam uma série de mísseis de bombardeiros Tu-95 sobre o Mar Cáspio.

Dois mísseis atingiram uma instalação militar e dois edifícios residenciais. Outros dois foram destruídos pelo sistema de defesa antiaérea, relatou a mesma fonte.

"O único objetivo dos ataques de mísseis russos contra Odessa é o terror", denunciou o ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, no Twitter.

Kuleba pediu a construção de "um muro entre a civilização e os bárbaros que atacam cidades pacíficas com mísseis".

