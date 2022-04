Chelsea vence West Ham com gol nos minutos finais pela Premier League

O Chelsea conseguiu neste domingo uma vitória em casa por 1 a 0 sobre o West Ham pela 34ª rodada do Campeonato Inglês.

Os 'Blues', que vivem um mês de abril irregular, venceram graças ao gol salvador de Christian Pulisic aos 45 do segundo tempo e abriram cinco pontos para o Arsenal na terceira colocação.

Já os 'Hammers', que brigam por vaga nas competições europeias, chegam ao terceiro jogo sem vitória na Premier League e ficam em sétimo, dois pontos atrás do Manchester United.

Em outro jogo do dia, o Burnley venceu em casa o Wolverhampton por 1 a o e saiu saiu provisoriamente da zona de rebaixamento.

O gol do tcheco Matej Vydra garantiu três pontos importantíssimos na luta do Burnley para permanecer na primeira divisão do futebol inglês.

O time agora espera o resultado do jogo do Everton, que hoje faz seu clássico local contra o Liverpool e, caso vença, devolve o Burnley para a zona da degola.

Por sua vez, Southampton e Brighton empataram em 2 a 2 e continuam no meio da tabela.

-- Jogos da 34ª rodada do Campeonato Inglês:

- Sábado:

Arsenal - Manchester United 3 - 1

Norwich City - Newcastle 0 - 3

Manchester City - Watford 5 - 1

Leicester - Aston Villa 0 - 0

Brentford - Tottenham 0 - 0

- Domingo:

Brighton - Southampton 2 - 2

Burnley - Wolverhampton 1 - 0

Chelsea - West Ham 1 - 0

Liverpool - Everton

- Segunda-feira:

(16h00) Crystal Palace - Leeds

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 80 33 25 5 3 80 21 59

2. Liverpool 76 32 23 7 2 83 22 61

3. Chelsea 65 32 19 8 5 67 27 40

4. Arsenal 60 33 19 3 11 52 40 12

5. Tottenham 58 33 18 4 11 56 38 18

6. Manchester United 54 34 15 9 10 53 51 2

7. West Ham 52 34 15 7 12 52 44 8

8. Wolverhampton 49 33 15 4 14 33 29 4

9. Newcastle 43 34 11 10 13 40 55 -15

10. Leicester 42 32 11 9 12 47 51 -4

11. Brighton 41 34 9 14 11 31 42 -11

12. Brentford 40 34 11 7 16 41 49 -8

13. Southampton 40 34 9 13 12 40 56 -16

14. Crystal Palace 37 32 8 13 11 43 41 2

15. Aston Villa 37 32 11 4 17 42 46 -4

16. Leeds 33 32 8 9 15 38 68 -30

17. Burnley 31 33 6 13 14 29 45 -16

18. Everton 29 31 8 5 18 34 53 -19

19. Watford 22 33 6 4 23 31 67 -36

20. Norwich City 21 33 5 6 22 22 69 -47

