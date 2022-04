Blinken irá à Kiev neste domingo, anuncia presidente ucraniano

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, viajará à Kiev neste domingo (24), quando se completam dois meses do início da invasão russa da Ucrânia, anunciou, neste sábado (23), o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

"Amanhã, virão nos visitar autoridades americanos: me reunirei com o ministro da Defesa (Lloyd Austin) e com Antony Blinken", disse Zelensky em uma coletiva de imprensa em uma estação de metrô de Kiev.

Será a primeira visita oficial de membros do governo americano desde 24 de fevereiro.

Zelesnky também disse que espera que seu homólogo americano, Joe Biden, vá a Kiev para "apoiar o povo ucraniano", quando a questão da segurança o permitir.

O mandatário ucraniano precisou que as conversas de domingo se centrariam nas entregas de armas dos Estados Unidos à Ucrânia.

"Na semana passada, os sinais, as mensagens, os passos, os prazos, os números - me refiro às armas americanas -, tudo melhorou", disse aos jornalistas, assegurando estar "agradecido" com a administração americana, ainda que gostasse de ter "armas ainda mais pesadas e potentes" para enfrentar o exército russo.

