Betis vence Valencia nos pênaltis e é campeão da Copa do Rei

O Betis se sagrou campeão da Copa do Rei da Espanha neste sábado ao vencer o Valencia por 5 a 4 nos pênaltis, depois de um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação.

Borja Iglesias abriu o placar para o Betis de cabeça aos 11 minutos de jogo, mas Hugo Duro empatou para o Valencia ainda no primeiro tempo com um toque por cima na saída do goleiro Claudio Bravo.

Na decisão por pênaltis, o americano Yunus Musah desperdiçou a quarta cobrança do Valencia e Juan Miranda fechou a série marcando o gol que garantiu o título do Betis.

