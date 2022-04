Bayern conquista o décimo título seguido da Bundesliga

Time de Munique derrotou o Borussia Dortmund por 3 a 1 e abriu 12 pontos de vantagem, não podendo mais ser alcançado nas três rodadas restantes.O Bayern de Munique conquistou neste sábado (23/04), pela décima vez consecutiva, a Bundesliga, o campeonato alemão de futebol, ao derrotar o Borussia Dortmund por 3 a 1, na Allianz Arena lotada com mais de 75 mil espectadores. Serge Gnabry colocou o Bayern no caminho da vitória logo aos 15 minutos de jogo com um belo chute da entrada da área no canto superior esquerdo. Robert Lewandowski ampliou o placar para o Bayern aos 34 minutos, em um contra-ataque, marcando seu 33º gol na temporada. No segundo tempo, o Borussia Dortmund marcou de pênalti, com Emre Can, aos 6 minutos. Mas Jamal Musiala garantiu a vitória ao marcar o terceiro gol do Bayern, ao 37 minutos. Com a vitória, o Bayern ampliou a vantagem sobre o segundo colocado, o próprio Borussia Dortmund, para 12 pontos e, portanto, não pode mais ser alcançado nos três jogos restantes da temporada. Este é o 32º título do campeonato alemão na história do clube. Nenhum outro clube das principais divisões da Europa havia conquistado um título nacional 10 vezes seguidas. O Bayern ainda pode bater mais outro recorde na temporada, se marcar 10 gols nos próximos três jogos. Atualmente com 92 gols marcados, o time precisa superar a marca de 101 alcançada pelo próprio Bayern no campeonato de 1971/1972. le (ots)