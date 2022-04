Mariupol, o contraste entre antes e depois da invasão russa

Fotos de antes e depois da invasão russa na Ucrânia mostram que a cidade portuária de 440 mil habitantes se tornou uma montanha de escombros marcada por destruição e morte.Porto Em outubro de 2018, o porto de Mariupol ainda era um lugar para relaxar e passear. A cidade propandeava ter a "água balnear mais quente" de toda a Ucrânia. Acima de tudo, o porto era um fator econômico importante para Mariupol, muitas pessoas trabalhavam em uma empresa que operava o porto. A partir dali eram exportados ferro, aço, grãos e máquinas para o mundo. Dois meses após o início da guerra da Rússia contra a Ucrânia, quase não há mais navios. "Todos os objetos importantes da infraestrutura da cidade, incluindo o porto marítimo e a via navegável, não foram apenas minados, mas também bloqueados por guindastes flutuantes", disse o ministro da Defesa russo, Sergey Shoigu, à agência de notícias Interfax. É assim que o porto de Mariupol está hoje. Parque Nesta foto de 20 de junho de 2019, as árvores estão verdes, as crianças brincam em fontes de água em um parque no centro da cidade. A silhueta de uma igreja pode ser vista em segundo plano. Encontramos a mesma igreja novamente em outras fotos. Esta, por exemplo, foi tirada em 1º de abril de 2022. Difícil crer que o local já tenha sido lugar de lazer. Teatro O Teatro de Mariupol ganhou triste notoriedade no ataque sangrento contra a Ucrânia pelas tropas russas. Nesta foto tirada em 30 de agosto de 2014, jovens são vistos protestando contra um ataque russo. Já naquela época havia luta e tensão no leste da Ucrânia. Mas o teatro ainda era um lugar de encontro e intercâmbio cultural. O teatro foi destruído por um devastador ataque aéreo russo em meados de março. Várias centenas de civis haviam procurado abrigo no local, muitos deles morreram. Complexo siderúrgico A empresa Azovstal opera uma das maiores siderúrgicas da Europa em Mariupol. Aqui eram produzidos principalmente produtos de aço e ferro. Ao lado do porto, a empresa era uma importante empregadora da região. Uma foto de 2017 mostra como era o complexo em funcionamento. E esta é uma imagem de 17 de abril de 2022. Ela lembra o set de um filme de guerra, mas é resultado de um bombardeio russo. Soldados ucranianos continuam resistindo ali. O lado ucraniano fala de cerca de mil soldados, o lado russo, de 2 mil. O presidente Vladimir Putin disse que ordenou que o complexo não fosse tomado, mas que a área fosse cercada e sitiada. Autor: Greta Hamann