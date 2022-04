Irã e Arábia Saudita retomam diálogo em Bagdá

Irã e Arábia Saudita retomaram o diálogo em Bagdá, após uma "suspensão" das negociações entre estas duas potências regionais rivais - informou um funcionário de alto escalão do governo iraquiano neste sábado (23).

"O diálogo foi retomado na quinta-feira passada em Bagdá", disse à AFP esta mesma fonte, que pediu para não ser identificada.

A agência de notícias iraniana confirmou a reunião, que contou com a presença de "altos funcionários da secretaria do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã e do chefe do serviço de Inteligência saudita".

"Está prevista uma reunião conjunta entre os chanceleres de ambos os países em um futuro próximo", acrescentou a agência, que descreveu um "ambiente positivo no último encontro, que despertou a esperança de que as relações bilaterais sejam retomadas".

A Arábia Saudita (sunita) e o Irã (xiita) romperam relações em 2016, depois que manifestantes da República Islâmica atacaram missões diplomáticas sauditas em reação à execução de um importante clérigo xiita.

As duas potências rivais manifestaram, no entanto, seu desejo de superar suas diferenças e retomaram as negociações que foram tornadas públicas pela primeira vez em abril de 2021.

Iniciadas na quinta-feira, estas conversas são a quinta rodada de negociações no Iraque, país que faz fronteira com Irã e Arábia Saudita.

