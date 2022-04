Comunicado do Business Wire :Milliken & Company

Hoje, a diversificada fabricante global Milliken & Company publicou seu quarto relatório de anual de sustentabilidade, um componente-chave de relatórios no progresso da empresa em direção aos seus objetivos de sustentabilidade de 2025. Em 2019, a Milliken estabeleceu 12 metas de sustentabilidade, focadas em suas pessoas, seus produtos e o planeta, como um roteiro para alcançar um amanhã mais saudável. Orientados pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, esses 12 objetivos sinalizam o compromisso da empresa com a sustentabilidade em todas as formas.

Em 2021, a Milliken eliminou o carvão como combustível primário depois de investir US$ 25 milhões em cogeração, que combina geração de vapor e energia. Notavelmente, a Milliken também aumentou a diversidade de sua equipe de gerenciamento nos EUA em 8% e anunciou que todo o seu portfólio de pisos agora é neutro em carbono.

"Nosso propósito compartilhado e nossa experiência em ciência de materiais nos tornam exclusivamente Milliken", compartilha Halsey Cook, presidente e diretor executivo da Milliken & Company. "Abraçamos não apenas nossa capacidade de causar um impacto positivo no mundo ao nosso redor, mas também nossa responsabilidade de construir um futuro mais saudável para esta geração e as próximas."

Concluído de acordo com os padrões da Global Reporting Initiative (GRI): Core, o quarto relatório da Milliken detalha o progresso holístico da sustentabilidade feito em 2021. Esses esforços incluem:

-- Registro de zero incidentes de segurança com afastamento por COVID-19;

-- Registro de 27.000 horas voluntárias - o maior número na história da empresa;

-- Parceria com grupos, incluindo Accelerating Circularity, Polypropylene Coalition, PureCycle Technologies e Alliance to End Plastic Waste para emprestar nossa experiência na solução de desafios de fim de vida de produtos;

-- Atualização para iluminação de LED em 13 fábricas, reduzindo as emissões de GEE em 3.000 toneladas métricas e marcando a metade da meta para converter toda a iluminação das fábricas para LED até o final de 2023; e

-- Aumento do uso de energia renovável para 97.608 MWh/ano, mais de 97% da meta de 100.000 MWh/ano para 2025.

"A capa do relatório deste ano é uma imagem do documentário Everest, que detalha a dramática história real de uma equipe de quatro alpinistas que escalaram a montanha", diz Kasel Knight, vice-presidente sênior e conselheiro geral. "A Milliken e a Polartec estão patrocinando o relançamento do 25º aniversário deste filme. Para nós, essa história de trabalho em equipe, esperança e perseverança foi um ajuste natural para o nosso relatório de 2021. Nossos objetivos são elevados, mas trabalhando juntos, sabemos que podemos alcançar um amanhã mais brilhante e mais saudável."

Sobre a Milliken

A Milliken & Company é uma importante fabricante global dedicada à ciência de materiais para proporcionar hoje inovações do amanhã. De moléculas líderes de mercado a inovações sustentáveis, a Milliken cria produtos que melhoram a vida das pessoas e oferece soluções para seus clientes e comunidades. Com milhares de patentes e um portfólio com aplicações nos setores têxtil, de pisos, produtos químicos e assistência à saúde, a empresa adota um senso compartilhado de integridade e excelência para gerar efeitos positivos no mundo por gerações. Conheça as mentes curiosas e soluções inspiradas da Milliken em milliken.com e no Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter.

