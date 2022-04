Com novo recorde de público, Barça goleia Wolfsbug pela Champions feminina

Sob os olhares de 91.648 torcedores no Camp Nou, o Barcelona se colocou a um passo da final da Liga dos Campeões feminina ao golear o Wolfsgurg por 5 a 1 nesta sexta-feira no jogo de ida das semifinais.

O número representa um recorde de público para um jogo de futebol feminino, que já tinha sido quebrado pela própria torcida do Barça há menos de um mês, com os 91.553 espectadores nas quartas de final contra o Real Madrid.

A marca anterior era de 90.185 pessoas, que assistiram à final da Copa do Mundo de 1999 entre Estados Unidos e China no estádio Rose Bowl, em Pasadena (Califórnia).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os gols da equipe catalã foram marcados por Alexia Putellas (e), Aitana Bonmatí, Carolien Graham Hansen e Jennifer Hermoso, enquanto Jill Roord balançou as redes para o Wolfsburg.

O jogo de volta será no dia 30 de abril na Alemanha e o Barcelona poderá perder por até três gols de diferença que estará na final.

O outro finalista da Champions feminina sairá do confronto entre Paris Saint-Germain e Lyon, que fazem o jogo de ida no próximo domingo e se reencontram na volta também no dia 30.

gr/iga/cb

Tags