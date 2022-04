Rússia aspira o controle total do Donbass e do sul da Ucrânia

A Rússia aspira controlar totalmente o sul da Ucrânia e a região do Donbass (leste), com o objetivo de estabelecer uma ponte terrestre para a Crimeia, que Moscou anexou em 2014, afirmou o general Rustam Minnekayev nesta sexta-feira.

"Um dos objetivos do exército russo é estabelecer o controle total sobre o Donbasse e o sul da Ucrânia. Isto permitiria garantir um corredor terrestre até a Crimeia", disse o general Minnekayev, subcomandante das forças do distrito militar do centro da Rússia.

bur/bl/mis/fp

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags