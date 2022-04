Nigéria: explosão em caminhão-tanque causa incêndio com morte

A explosão de um caminhão-tanque em Alagbodo, na Nigéria, causou um incêndio que já atingiu diversas casas e deixou ao menos uma pessoa ferida. Segundo a mídia local, o caso aconteceu por volta das 3 horas desta sexta-feira, 22, horário local (23 horas de quinta-feira, 21, no horário de Brasília).

O veículo, com capacidade para cerca de 45 mil litros, sofreu um vazamento por volta das 2 horas, em um posto de gasolina na estrada entre as cidades de Lagos e Abeokuta. Com isso, pessoas próximas ao local começaram a tentar recolher, para uso próprio, o combustível que saía do caminhão.

Com a explosão, automóveis que estavam por perto foram incendiados. Barracas de vendedores ambulantes, à beira da estrada, também pegaram fogo. Por fim, as chamas atingiram uma área residencial próxima ao local onde ocorreu a explosão.

Até o momento uma morte foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros de Lagos. Pelo menos três veículos queimaram no incidente. O órgão disse que segue no combate às chamas, com uso de espuma antifogo para apagar o incêndio, e remoção do combustível que permanece próximo ao local.

