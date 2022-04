Longe da Ucrânia, moscovitas buscam a normalidade

Longe do conflito na Ucrânia, a primavera parece florescer tranquilamente na capital russa, onde os moscovitas se reúnem em restaurantes, em teatros e em ruas ensolaradas.

Ainda que muitos mostrem indiferença, outros não escondem sua preocupação com os confrontos em curso, com as sanções internacionais contra a Rússia e com a repressão contra qualquer forma de crítica ao poder.

Apesar de tudo isso, os restaurantes seguem cheios.

Em um café amarelo e rosa, usando chapéus de festa, três jovens celebram um aniversário. Entre gargalhadas, imortalizam o momento em uma selfie.

"Não se pode ler as notícias a todo momento", disse uma delas, chamada Olessia, que não quis dar seu sobrenome.

"Temos que seguir vivendo. Os aniversários chegam, e comemoramos", acrescenta, sem querer dar sua opinião sobre o conflito na Ucrânia.

A Rússia tem sido alvo de várias ondas de sanções ocidentais, cujos efeitos serão sentidos com especial força dentro de alguns meses. No momento, a inflação sobe.

O presidente do país, Vladimir Putin, que garante ter apoio da população, afirma que essas punições fracassaram, apesar do aumento dos preços e do fechamento de inúmeras empresas.

Em Moscou, para além do desaparecimento das grandes empresas ocidentais, não se sente a falta dos bens de consumo de primeira necessidade. E os moscovitas não deixaram o lazer de lado.

Os centros culturais são tão populares quanto os bares.

Alexander ficou de se encontrar com os seus amigos em uma feira de arte contemporânea, próxima à Praça Vermelha. Também se arrumou cuidadosamente para a possibilidade de conhecer alguém interessante.

"Tem que viajar, olhar belos quadros, se concentrar no que há de positivo", afirmou este homem de 40 anos, que acaba de perder seu emprego no setor de comércio internacional devido às sanções.

Além disso, manter-se atualizado sobre o que acontece na Ucrânia pela televisão oficial é impossível, porque "te transforma em um zumbi", destaca, sem querer dar seu nome completo.

Em frente ao Kremlin, fica o GES-2, museu de arte contemporânea que abriu as portas em 2021 em uma antiga central elétrica, graças ao investimento de um oligarca do setor de gás.

Inaugurado por Putin, o local pretendia separar a liberdade artística de um contexto político cada vez mais repressivo. Com o conflito na Ucrânia, esse objetivo se tornou, porém, praticamente inatingível.

