Lesionado, Pogba pode ter feito contra o Liverpool seu último jogo pelo United

O meia francês Paul Pogba, do Manchester United, pode ter feito seu último jogo pelo clube na derrota por 4 a 0 contra o Liverpool, já que uma lesão na panturrilha deve tirá-lo do resto da temporada e seu contrato, que não deve ser renovado, termina no final de junho.

"É muito pouco provável que volte a jogar até o final da temporada. O médico disse que será preciso no mínimo quatro semanas para ele se recuperar e o último jogo (da temporada) é no final de maio", disse o técnico dos 'Red Devils', Ralf Rangnick.

Pogba, de 29 anos, está em sua segunda passagem pelo clube. Ele chegou a Old Trafford em 2009 vindo do Le Havre da França e em 2012 se transferiu para a Juventus, onde explodiu no cenário do futebol europeu antes de retornar ao United em 2016.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pelos 'Red Devils', o francês foi campeão da Copa da Liga Inglesa em 2017 e da Liga Europa no mesmo ano.

Pogba foi vaiado no último sábado quando foi substituído na vitória sobre o Norwich pelo Campeonato Inglês.

Depois da goleada sofrida para o Liverpool, o Manchester United ocupa a sexta posição da Premier League com 54 pontos. Neste sábado, o time visita o Arsenal (5º) em confronto direto na briga por uma vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa.

jw/smg/pi/smr/dep/ng/dam/psr/cb

Tags