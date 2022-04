Leclerc é o mais rápido nos treinos livres em Imola

O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, líder do Mundial de pilotos, foi o mais rápido na sessão de treinos livres desta sexta-feira para o Grande Prêmio da Emilia-Romagna de Fórmula 1, em Imola.

Com o tempo de 1:29.402, Leclerc superou seu companheiro de equipe, o espanhol Carlos Sainz, por 877 milésimos, e Max Verstappen, da Red Bull, por quase um segundo e meio. Atrás do holandês aparecem os dois carros da Haas, de Kevin Magnussen e Mick Schumacher.

O mexicano Sergio Pérez (Red Bull) e o espanhol Fernando Alonso (Alpine) vieram em seguida, em sexto e sétimo, respectivamente.

Muito atrás, o heptacampeão mundial Lewis Hamilton (Mercedes) marcou um discreto 18º tempo.

Depois desta primeira sessão, o treino classificatório começa às 12h (horário de Brasília).

O GP da Emilia-Romagna é o primeiro dos três da temporada com a corrida sprint, formato inaugurado no ano passado.

Com este sistema, a classificação clássica passa a ser na sexta-feira. O resultado determina o grid para uma corrida rápida no sábado, enquanto esta prova define as posições de largada para o GP de domingo.

- Primeira sessão de treinos livres do GP da Emilia-Romagna:

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:29.402 (24 voltas)

Carlos Sainz (ESP/Ferrari) 1:30.279 (25)

Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:30.867 (21)

Kevin Magnussen (DIN/Haas) 1:32.439 (23)

Mick Schumacher (ALE/Haas) 1:32.988 (23)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:33.012 (17)

Fernando Alonso (ESP/Alpine) 1:33.160 (13)

Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin) 1:33.365 (22)

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri) 1:33.611 (18)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:34.262 (21)

Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) 1:34.615 (19)

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) 1:35.104 (19)

Esteban Ocon (FRA/Alpine) 1:35.420 (14)

Lando Norris (GBR/McLaren) 1:35.502 (12)

Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) 1:35.625 (15)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin) 1:36.033 (23)

Alexander Albon (TAI/Williams) 1:36.461 (17)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:36.464 (17)

Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo) 1:37.450 (22)

Nicholas Latifi (CAN/Williams) 1:39.698 (15)

