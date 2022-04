Fugir da Ucrânia para trabalhar em um circo nos EUA

Anastasiia, Anna e Olga são três ginastas e bailarinas ucranianas que recuperaram a paz e os sonhos no circo mexicano-americano que as contratou, depois que deixaram seu país em guerra.

No trailer que dividem no Flip, filial americana do circo fundado há mais de meio século no México pelos irmãos Vázquez, podem dormir sem acordar com o barulho de explosões, ou o medo de um míssil.

"Passei um mês sem dormir direito. Não podíamos sair na rua para comprar comida, estávamos estressadas e com medo", conta Anna Starykh, de 21 anos, sob a tenda do circo instalada no estacionamento de um shopping em Yonkers, à margem do rio Hudson, ao norte de Manhattan.

Nada parece perturbá-las durante o espetáculo. Perfeitamente maquiadas, fazem o aquecimento e se preparam com colegas de outros países, como Itália, Espanha, Argentina, Venezuela e México.

"O trabalho realmente nos ajuda a permanecer positivas", diz Anna.

Mas a tranquilidade de estar em segurança não diminui a preocupação com seus familiares na Ucrânia, com quem falam diariamente.

"Não sei como estarão amanhã, na próxima semana, em um mês, e choro por isso", desabafa Olga Rezekina, de 22 anos, cuja família vive na cidade sitiada de Odessa.

Anastasiia Savych, de 20 anos, e outros quatro ucranianos que trabalhavam há anos com ela no Circo Flip, tinham viajado ao seu país para visitar a família e renovar seu visto americano quando começou a invasão russa, em 24 de fevereiro.

Dois jovens que integravam o grupo tiveram de ficar na Ucrânia, mobilizados, e foram substituídos por Olga Rezekina e Anna Starykh, que com Anastasiia, Irina Nazimova e Veronika Gabelok formam agora o quinteto ucraniano do circo Flip.

As três primeiras saíram da Ucrânia pela Polônia e chegaram aos Estados Unidos em 22 de março. Irina e Veronika fizeram o trajeto pela Romênia e chegaram 12 dias antes.

Anastasiia iniciou sua viagem no mesmo dia que as tropas do presidente russo, Vladimir Putin, invadiram a Ucrânia.

"Nunca tinha visto a cidade tão vazia... Parecia um filme de terror", relata.

Mais de cinco milhões de pessoas fugiram do país desde a invasão russa, segundo o último balanço da ONU.

"Quando cheguei aqui, me sentia culpada por estar fugindo", revela Anastasiia. Mas sua mãe a convenceu de que, permanecendo na Ucrânia, ela não poderia ajudar a família.

Agora, espera a mensagem de que a guerra acabou e "que vencemos", afirma.

"Tenho 20 anos e quero continuar vivendo como uma jovem, sem ter que falar de guerra", reconhece.

Contratada pouco antes da pandemia da covid-19 pelo circo da companhia da família Vázquez, admite que "os últimos três anos foram difíceis".

"Agora tenho que sorrir e ser positiva, mas a guerra é algo muito duro", acrescentou.

Planos para o futuro? "Viver e ficar segura", responde Anna. "Viajar pelo mundo", diz Olga, enquanto Anastasiia gostaria de ficar nos Estados Unidos.

Alexa Vázquez, que com dois primos dirige o Flip Circus, recorda que, quando tentaram tirar o grupo da Ucrânia, "os aeroportos estavam fechados, e foi difícil contactar todo o mundo".

"Tê-las aqui significa muito para nós, porque são amigas, família", declara a acrobata à AFP, que se preocupa com os dois jovens que ficaram para trás.

As ucranianas dançam e fazem equilibrismo em vários números do espetáculo circense, irradiando alegria e simpatia.

"As pessoas vêm para ver um grande espetáculo. Se você tem um problema, deve deixar atrás das cortinas", resume Olga.

