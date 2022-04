EUA anunciam US$ 1,3 bi em ajuda militar e econômica à Ucrânia

Presidente Biden confirma novo pacote para reforçar defesas ucranianas na batalha pela região de Donbass. Zelenski agradece, mas diz que país precisará de centenas de bilhões de dólares para reconstrução após a guerra.O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quinta-feira (21/04) um novo pacote de ajuda econômica e militar à Ucrânia no valor de 1,3 bilhão de dólares (mais de 6 bilhões de reais). O objetivo é ajudar o país nos combates aos invasores russos, concentrados no leste ucraniano. Biden prometeu tentar junto ao Congresso americano a criação de um fluxo contínuo de armas, munições e dinheiro para Kiev. O americano disse que a nova remessa de ajuda militar será enviada "diretamente às linhas de frente pela liberdade". "Putin aposta na nossa perda de interesse", disse Biden, sobre o presidente russo. Segundo afirmou, o líder do Kremlin espera que "a unidade do Ocidente rache, e nós, mais uma vez, vamos provar a ele que está errado". O novo pacote de ajuda inclui o envio de 800 milhões de dólares em artilharia pesada, 144 mil cargas de munição, além de drones para reforçar os ucranianos nos combates na região de Donbass. A nova remessa se soma a outros 2,6 bilhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia já aprovada por Biden. Washington ainda enviará 500 milhões de dólares em ajuda econômica direta à Ucrânia, destinados ao pagamento dos salários dos funcionários do governo, da previdência social e outros programas. Desde o início da invasão russa, os EUA já enviaram 1 bilhão de dólares em ajuda econômica a Kiev. De modo geral, Biden disse que os 6,5 bilhões de dólares em assistência de segurança que o Congresso americano aprovou no mês passado – como parte de um pacote de 13,6 bilhões em ajuda militar desde o início da guerra – poderá se esgotar em breve. Com o último anúncio, o presidente americano já aprovou, no total, o envio de 3,4 bilhões de dólares em assistência militar desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro. As verbas aprovadas pelo Congresso também incluem em torno de 6,8 bilhões em ajuda econômica direta para refugiados e para os aliados na região impactados pela guerra, além de fundos adicionais para as agências governamentais dos EUA que colocam em prática as sanções contra Moscou e outras que trabalham na proteção contra crimes cibernéticos. "Na próxima semana, vou eu vou enviar para o Congresso um pedido de orçamento complementar para o envio ininterrupto de armas e munições", disse o líder americano. O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, expressou gratidão a Biden, mas disse que seu país necessita de em torno de 7 bilhões de dólares por mês para compensar as perdas econômicas. Com dezenas de milhares de edifícios destruídos e infraestruturas essenciais em ruínas, "precisaremos de centenas de bilhões de dólares para a reconstrução", disse Zelenski, ao participar virtualmente de uma reunião do Banco Mundial em Washington. rc (AP, AFP)