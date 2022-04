Comunicado do Business Wire :PROMPERÚ

Atenção pequenas e médias empresas exportadoras da Bolívia, Colômbia, Equador e Peru: foram iniciadas as inscrições para o XI Encontro Empresarial Andino, uma conferência empresarial virtual que acontecerá em 17 e 18 de maio, para promover a reativação de pequenas e médias exportadoras dos países participantes.

Este importante evento é organizado pelos países da Comunidade Andina (CAN), através das suas respectivas agências de promoção de exportação: APEXBOL, PROCOLOMBIA, PROECUADOR, PROMPERÚ e o Secretariado-Geral do principal órgão de integração internacional no continente.

As inscrições podem ser feitas até a próxima sexta-feira, 29 de abril, no site https://encuentroempresarialandino-2022.koyag.com/signinups/formulario-de-inscripcion-de-exportadores/register. O evento contará ainda com empreendedores da União Europeia e dos Estados Unidos.

ENCONTRO EMPRESARIAL ANDINO

Este ano, um dos setores priorizados para a roda de negócios será o da manufatura diversa, em itens como metalurgia e outras indústrias (equipamentos e maquinário para a indústria alimentícias; contêineres e embalagens) e química (cosméticos e higiene pessoal).

Produtos agrícolas frescos e congelados (frutas e vegetais); alimentos processados (concentrados, lanches, molhos, patês, sucos e bebidas não alcoólicas); produtos hidrobiológicos (congelados e em conserva), e preparos de chocolate e cacau também estarão em destaque. E, por fim, vestuário em algodão e alpaca (malha, lã e couro) será priorizado.

O XI Encontro Empresarial Andino, organizado pela PROMPERÚ em coordenação com o Equador, representado pela Presidência Pro Tempore da CAN, incluirá fóruns, conferências de negócios, seminários e outras atividades similares voltadas para exportadores e compradores dos diferentes setores para reativar o fluxo de negócios dentro da Comunidade Andina.

"A roda de negócios andina busca intensificar o aumento e a complementaridade do fornecimento subregional exportável, representando uma grande oportunidade para a reativação de pequenas e médias empresas e o setor produtivo dos nossos países", afirmou Jorge Hernando Pedraza, secretário-geral da Comunidade Andina.

Amora Carbajal, presidente executiva da PROMPERÚ, destacou a importância da conferência, que tem sido realizada ininterruptamente, mesmo nos anos da pandemia. "Nós nos adaptamos à nova situação para promover a pequenas e médias empresas exportadoras regionais, dando oportunidades para que acessem mercados internacionais com bens e serviços de alto valor agregado", disse ela.

Escritório de Comunicação PROMPERÚ Ivonne Parra Alcantara [email protected]

