Comunicado do Business Wire :Experian

O novo Relatório Global Insights da Experian conclui que os gastos on-line continuarão a ganhar força à medida que os consumidores saem do lockdown e retornam às transações presenciais. Os consumidores também estão aderindo a pagamentos digitais tanto quanto aderiram ao e-mail. A curva de crescimento de gastos on-line aumentou o uso de carteiras móveis que agora concorrem com métodos de pagamento tradicionais. O mais recente relatório mostra que 62% dos entrevistados disseram que estão usando carteiras móveis atualmente, enquanto 63% usam meios tradicionais de pagamento.

Os consumidores disseram que querem transações rápidas, sem atrito e seguras, com 81% deles dizendo que uma experiência digital positiva os fazem ter uma melhor impressão da marca em relação a uma tradicional experiência em loja física. Esta tendência também é favorável para empresas. O relatório mostra que 53% dos consumidores pesquisados aumentaram seus gastos e transações em canais digitais nos últimos três meses, com 50% deles afirmando que provavelmente aumentarão nos próximos três meses.

David Bernard, vice-presidente executivo de estratégia e operações de análise de decisões globais da Experian, fala sobre as tendências mostradas nos relatório quanto à pandemia. "Os resultados da nossa mais recente pesquisa revelam que muitos consumidores agora estão mais preocupados com a segurança das suas transações e atividades on-line do que estavam há um ano, com diferenças regionais na natureza das suas preocupações primárias", disse Bernard. "Os últimos dois anos levaram a um consumidor digitalmente experiente, que possui uma conscientização e entendimento cada vez maior sobre métodos de segurança avançados e sem atrito. Eles procuram tornar o trabalho e a vida mais fáceis e mais seguros."

O relatório também esclarece que os consumidores têm uma preferência ao criar novas contas, com sites de bancos, varejo e aplicativos móveis de empresas de cartão de crédito em primeiro lugar. Consumidores digitais experientes confiam mais em provedores de serviços de pagamentos, empresas de cartão de crédito, tecnologia e empresas de streaming de mídia.

Um benefício comercial adicional com o aumento e o alcance de novos métodos de pagamento como carteiras móveis, ponto a ponto (Peer-to-Peer, P2P), e "compre agora, pague depois" (Buy Now Pay Later, BNPL) é que as empresas também podem encontrar opções para uma melhor inclusão financeira. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, 60% afirmam que estão fazendo isso com programas como BNPL. Nos Estados Unidos, 4 entre 5 consumidores utilizam o BNPL para evitar dívida de cartão de crédito, enquanto 7 entre 10 consumidores no Reino Unido disseram o mesmo. Além disso, 57% dos entrevistados afirmaram que o modelo BNPL poderia substituir seu método de pagamento tradicional.

As empresas ainda têm espaço para melhorar o atendimento às expectativas dos clientes sobre a experiência digital. 23% dos consumidores entrevistados afirmam que suas expectativas quanto à experiência digital foram apenas parcialmente ou nada atendidas. Este percentual era de 30% no quarto trimestre de 2021. Apenas 23% dos consumidores confiam plenamente que as empresas cuidarão das suas preocupações de segurança on-line. A maré também mudou, pois 73% dos consumidores colocam o ônus nas empresas para protegê-los on-line.

Os entrevistados também estão mais cientes sobre o valor dos seus dados. 90% dos clientes querem controle total ou parcial sobre como seus dados são utilizados, com 57% dispostos a compartilhar dados se isso garantir maior segurança ou evitar fraudes. Existem diferenças regionais quanto à preocupação com a segurança. Por exemplo, roubo de identidade e informações de cartão de crédito roubadas superam em muito outras preocupações nos Estados Unidos, enquanto a privacidade de dados é uma grande preocupação na China. Mais de 50% dos entrevistados estão preocupados com fraudes profundas na Malásia e no Peru.

Conclusões adicionais do relatório incluem:

-- 52% estão preocupados com a segurança de suas transações on-line.

-- 42% estão mais preocupados com sua segurança on-line nos últimos 12 meses

-- 63% dos consumidores afirmam que compartilharão seus dados pessoais em troca de valor, em 2021 esse percentual era de 51%

Para desenvolver o estudo, a Experian entrevistou 6.000 consumidores e 2.000 empresas em 20 países, incluindo a Austrália, Brasil, Chile, China, Colômbia, Dinamarca, Alemanha, Índia, Indonésia, Irlanda, Itália, Malásia, Holanda, Noruega, Peru, Cingapura, África do Sul, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos sobre as percepções relacionadas às perspectivas econômicas do consumidor e das empresas, bem-estar financeiro e comportamento on-line, entre outras. Este relatório é o mais recente estudo em uma série que explora as mudanças significativas nas preferências digitais do consumidor e estratégia de negócios nos últimos sete anos.

Baixe o mais recente Relatório Global Insights para saber mais sobre as descobertas das análises de decisões Experian.

