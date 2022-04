Comunicado do Business Wire :Eaton

A Eaton, empresa de gerenciamento de energia, anunciou hoje que seu Vehicle Group certificou 88% das suas instalações globais como "zero resíduos para aterros" (zero-waste-to-landfill, ZWTL), reduzindo o volume de resíduos destinados a aterros sanitários em 55% desde 2019. A Eaton define o ZWTL como alcançar consistentemente uma taxa de desvio de 98% dos resíduos para aterros através do reuso, compostagem, reciclagem ou incineração, mas apenas se o calor gerado pela incineração for coletado e usado para gerar mais energia do que aquela utilizada no processo de incineração.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220421005056/pt/

Eaton's Vehicle Group is using a mobile centrifuge method to remove swarf generated during metal-cutting processes. (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Estamos extremamente orgulhosos de como nos dedicamos a atualizar nossas unidades de manufatura, aproveitando a tecnologia para melhorar a eficiência energética, minimizar o impacto ambiental e nos aproximar de um futuro sem carbono", disse Sunil Bhandari, vice-presidente de operações globais do Vehicle Group da Eaton. "Nosso compromisso com a sustentabilidade é parte da nossa missão fundamental para melhorar a qualidade de vida e o meio ambiente para aqueles que contam conosco hoje e nas décadas futuras."

Para reduzir resíduos, o Vehicle Group está focado em quatro áreas primárias: reuso, reciclagem, resíduos para energia e resíduos para aterros.

Separar aparas da água e reciclá-las evita que elas sejam descartadas em aterros

Um dos principais projetos nesses esforços é o projeto de trituração de aparas do Vehicle Group, que está em processo de implementação em todas as suas unidades globais que realizam operações de trituração.

A apara é um subproduto gerado durante processos de corte de metais quando fluidos como óleos, líquidos refrigerantes e água se misturam com finas partículas de metal e meios filtrantes. As aparas são um dos fluxos de resíduos mais difíceis de reciclar, mas o Vehicle Group fez grandes avanços para evitar que resíduos de aparas acabem em aterros.

Por meio de parcerias com fornecedores, o Vehicle Group aplica um processo de centrifugação que separa os materiais. O fluido então é reutilizado em processos de manufatura, e as partículas de metal são recicladas, gerando economia. Um teste de reciclagem de aparas em 2019 desviou 500 toneladas que seriam destinadas a aterros, e há um trabalho em andamento para expandir essa solução para acelerar o progresso do ZWTL.

O Vehicle Group está encontrando oportunidades de reuso para eliminar borra criada durante o processo de chapeamento reciclando o conteúdo metálico, o que elimina a necessidade de descarte em um aterro. Ele também está trabalhando para desenvolver um processo de filtragem mais eficiente para remover borra e reutilizar a água para chapeamento.

Além disso, um progresso significativo está sendo feito na separação do lixo comum. O lixo é geralmente criado pela falta de conhecimento sobre oportunidades de reciclagem e uso de materiais não recicláveis. Em um esforço para evitar que papel, metal e plásticos recicláveis sejam jogados no lixo, o Vehicle Group está trabalhando para melhorar a educação quanto às oportunidades e procedimentos de reciclagem. Com base nas mesmas ideias, o Vehicle Group está garantindo que todas as embalagens utilizadas sejam recicláveis e incentiva seus fornecedores a fazerem o mesmo.

"Para que estes esforços atinjam todo o seu potencial, estamos instruindo nossas equipes sobre métodos corretos de reciclagem, e solicitando sugestões sobre como identificar problemas e novas áreas de oportunidade", disse Bhandari.

Esforços de conservação da água causando um impacto significativo em unidades globais

Ao implementar diversas iniciativas inovadoras, o Vehicle Group reduziu em 14% o consumo de água em suas unidades globais desde 2019, no caminho certo para alcançar sua meta de descarte zero de água até 2030.

Para reduzir o consumo de água e mitigar poluentes, o Vehicle Group está instalando sistemas de águas residuais com tecnologias de ultrafiltração e osmose reversa em várias das suas instalações. O sistema trata e reutiliza a água para fins industriais. Algumas unidades também estão gerenciando águas pluviais aumentando a permeabilidade da propriedade, diminuindo taxas de escoamento para reduzir a erosão e plantando floras nativas que não precisam de irrigação. Adicionalmente, torneiras automáticas com sensores de vazão estão sendo instaladas nas unidades globais do Vehicle Group para permitir a reutilização da água do resfriador utilizada nas operações diárias.

Leia mais sobre o compromisso da Eaton com a sustentabilidade em seu mais recente Relatório de Sustentabilidade.

Saiba mais sobre como a Eaton está ajudando seus clientes a preservar recursos e reduzir suas pegadas de carbono.

A Eaton é uma empresa de gerenciamento de energia inteligente dedicada a melhorar a qualidade de vida e proteger o meio ambiente para as pessoas de todas as partes. Somos guiados por nosso compromisso de fazer negócios da maneira correta, operar de forma sustentável e ajudar nossos clientes a gerenciar energia, hoje e por muito tempo. Ao capitalizar as tendências de crescimento global em matéria de eletrificação e digitalização, estamos acelerando a transição do planeta para a energia renovável, ajudando a superar os desafios de gerenciamento de energia mais urgentes do mundo e fazendo o que é melhor para nossas partes interessadas e toda a sociedade.

Fundada em 1911, a Eaton é listada na NYSE há quase um século. Registramos US$ 19,6 bilhões de receita em 2021 e atendemos a clientes em mais de 170 países. Para mais informações, visite www.eaton.com. Siga-nos no Twitter e no LinkedIn.

A versão oficial e autorizada do comunicado é a emitida na língua original do mesmo. A tradução é apenas uma ajuda, devendo a mesma ser conferida com o texto na sua língua original, que é a única versão com validade legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220421005056/pt/

Contato

Thomas Nellenbach [email protected] (216) 333-2876 (celular)

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags