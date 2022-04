Comunicado do Business Wire :CertiK

A CertiK, uma empresa líder global de segurança Web3 e blockchain, anunciou hoje um investimento adicional de US$60 milhões do SoftBank Vision Fund 2 e da Tiger Global. Isto marca o primeiro empreendimento da SoftBank no espaço de segurança da Web3. A série B3 da CertiK de US$88 milhões e a avaliação de US$2 bilhões foram anunciadas no último mês, lideradas pela Insight Partners. Este financiamento adicional eleva o valor total investido na CertiK durante os últimos nove meses para US$290 milhões.

A missão da CertiK é proteger o mundo Web3 por meio de um conjunto completo de serviços de segurança, proporcionando aos clientes uma plataforma completa para todas as suas necessidades de segurança. A demanda por segurança blockchain líder da indústria permanece alta em 2022, após mais de US$1,3 bilhões de criptoativos perdidos para cibercriminosos em 2021. Apenas no primeiro trimestre deste ano, a indústria enfrentou mais de US$1 bilhão em perdas de criptomoedas devido a quatro grandes ataques, e mais de US$200 milhões em vários ataques de empréstimos instantâneos.

"A adoção da Web3 está em expansão, mas as preocupações com a segurança estão impedindo que ela atinja seu potencial máximo", afirmaDennis Chang, Sócio-gerente da SoftBank Investment Advisers. "Acreditamos que a CertiK combina profunda experiência em segurança cibernética, blockchain e verificação de sistemas para fornecer às empresas uma solução líder em segurança e auditoria de blockchain. Temos o prazer de fazer parceria com o Professor Gu e a equipe para apoiar sua missão de proteger o mundo Web3".

A crescente demanda por segurança Web3 impulsiona a necessidade de um maior desenvolvimento e operação de produtos de segurança mais inovadores e orientados a dados para a indústria blockchain. A CertiK está atendendo a essas demandas por meio de produtos inovadores como Security Leaderboard, Code Auditing e Skynet, um serviço de monitoramento de ameaças 24/7. A CertiK também lançou recentemente seu serviço KYC e de detecção de fraudes em resposta à crescente tendência em torno de projetos de rug-pull e fraudes.

"Estamos muito satisfeitos com este acompanhamento de nossa última rodada de transações. Estas contribuições ressaltam ainda mais a importância da segurança da web3 e nos ajudarão a proteger ainda mais a indústria de blockchain e a construir confiança na comunidade do projeto criptográfico". afirmaRonghui Gu, Fundador e CEO da CertiK. "Eventos como ataques em cadeias cruzadas, empréstimo relâmpago, rug-pull e outros demonstram a necessidade de segurança de ponta a ponta web3 que nos orgulhamos de poder oferecer, incluindo auditoria inteligente de contratos, monitoramento de ameaças 24/7 e KYC".

A missão da CertiK é proteger o mundo Web3. Começando com blockchain, a CertiK aplica inovações de ponta do meio acadêmico para o meio empresarial, permitindo que aplicações de missão crítica sejam construídas com segurança e precisão. Com sede na cidade de Nova Iorque, a CertiK foi fundada pelos professores de informática Ronghui Gu e Zhong Shao. A CertiK é apoiada por líderes da indústria, incluindo Insight Partners, Tiger Global, Sequoia, Coatue Management, Advent International, Goldman Sachs, Lightspeed, SoftBank Vision Fund 2, Hillhouse Capital, Binance, Coinbase Ventures, e muito mais. Para saber mais, acesse https://www.certik.com/

