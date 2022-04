Chefe da junta birmanesa chama grupos rebeldes para negociar paz

O chefe da junta birmanesa, Min Aung Hlaing, que não controla grande parte do território desde o golpe de Estado do ano passado, convocou, nesta sexta-feira (22), várias facções étnicas rebeldes para iniciarem negociações de paz.

"Convido os líderes dos grupos armados ao diálogo", disse Aung Hlaing, em um discurso divulgado pela imprensa oficial.

Ele acrescentou que se reuniria pessoalmente com eles e convidou-os a comparecer antes de 9 de maio.

Desde a independência da Birmânia em 1948 (oficialmente Mianmar desde 1989), cerca de 20 facções étnicas estão em conflito com o governo central por mais autonomia e acesso aos inúmeros recursos naturais do país.

A partir de 2015, o Exército assinou um acordo nacional de cessar-fogo com dez deles. Muitas voltaram a pegar em armas desde o golpe de 1º de fevereiro de 2021 contra Aung San Suu Kyi, e ofereceram ajuda e treinamento militar às Forças de Defesa do Povo (PDF), as milícias de oposição ao regime.

Este país do Sudeste Asiático está mergulhado no caos desde o golpe de fevereiro de 2021. Segundo um grupo de monitoramento local, mais de 1.700 pessoas foram mortas na repressão aos dissidentes.

