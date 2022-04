Biden: deveríamos estar pagando brasileiros para não cortarem suas florestas

No Dia da Terra, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que florestas na América do Sul, em países como Brasil e Colômbia, retiram mais carbono da atmosfera do que a quantidade gerada pela nação que ele governa. "O que deveríamos fazer é pagar aos brasileiros para não derrubarem suas florestas", disse, em discurso na cidade de Seattle, em Washington.

Biden afirmou que os EUA tiveram no passado o "benefício" econômico de ter cortado suas florestas, lucrando com isso. "Tivemos o benefício disso. Temos esses países do terceiro mundo... Não países do terceiro mundo, alguns são, na África e na América do Sul. Os países industrializados têm que ajudar".

"Nossas florestas são os pulmões do nosso planeta", disse o presidente na contramão da comunidade científica, que aponta as algas marinhas como tais "pulmões". São elas que produzem a maior parte do oxigênio disponível.

Ao fim do discurso, o presidente assinou uma ordem executiva para proteger algumas das maiores e mais antigas árvores dos EUA.

