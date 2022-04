Rublev critica exclusão de tenistas russos de Wimbledon

O tenista russo Andrey Rublev, número oito do mundo, criticou nesta quinta-feira a exclusão de jogadores de seu país e de Belarus do torneio de Wimbledon por conta do conflito na Ucrânia.

"As razões que nos deram não fazem nenhum sentido, não são lógicas", declarou Rublov, que está disputando o ATP 250 de Belgrado.

"O que está acontecendo é totalmente discriminatório contra nós", acrescentou.

"Dar os prêmios do torneio como ajuda humanitária às famílias que sofrem, às crianças que sofrem, isso sim é algo que teria um impacto", continuou o jogador.

Os organizadores de Wimbledon anunciaram ontem a exclusão de jogadores russos e bielorrussos da edição 2022 do torneio devido à guerra na Ucrânia, uma decisão que foi contestada pela ATP e pela WTA.

Os quatro torneios de Grand Slam (Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open) são independentes dos circuitos masculino e feminino, nos quais os russos e bielorrussos estão autorizados a competir sob bandeira neutra.

