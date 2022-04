PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Putin celebra tomada de Mariupol e descarta ataque final à fábrica de Azovstal

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

ZAPORIZHZHYA:

Putin celebra tomada de Mariupol e descarta ataque final à fábrica de Azovstal

O presidente russo Vladimir Putin celebrou nesta quinta-feira (21) o "sucesso" de suas tropas ao tomar a cidade portuária de Mariupol, no sudeste da Ucrânia, e descartou um ataque final à zona industrial, onde os últimos resistentes estão entrincheirados.

PARIS:

Momentos-chave do cerco ao porto estratégico ucraniano de Mariupol

Confira abaixo os momentos cruciais do cerco a Mariupol, um porto estratégico no sudeste da Ucrânia, cuja tomada de controle foi anunciada pelas forças russas nesta quinta-feira (21), após mais de 50 dias de combates.

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

-- AMÉRICAS

HAIA:

Corte da ONU pede à Colômbia fim da interferência nas águas da Nicarágua

A Corte Internacional de Justiça da ONU (CIJ) determinou que a Colômbia violou direitos soberanos nas águas do Mar do Caribe que este tribunal reconhece como pertencentes à Nicarágua e ordenou que o país "cesse imediatamente" esta conduta.

-- EUROPA

PARIS:

Macron e Le Pen na reta final da campanha pela presidência da França após tenso debate

O presidente centrista Emmanuel Macron e sua rival de extrema-direita Marine Le Pen retomam nesta quinta-feira (21) a campanha para mobilizar os eleitores e convencer os indecisos a apenas três dias do segundo turno da eleição, após um tenso debate na quarta-feira à noite.

LONDRES:

Deputados britânicos decidem investigar se Boris Johnson mentiu sobre festas durante confinamento

Os deputados britânicos aprovaram nesta quinta-feira (21) por consenso que uma comissão parlamentar investigue se o primeiro-ministro conservador Boris Johnson mentiu para a Câmara no âmbito do "partygate", o escândalo sobre as várias festas organizadas em Downing Street durante os confinamentos da pandemia.

LONDRES:

Rainha Elizabeth II completa 96 anos

Salvas de canhão em Londres marcaram o 96º aniversário da rainha Elizabeth II nesta quinta-feira (21), mas a monarca, que enfrenta há alguns meses crescentes problemas de mobilidade, celebrou a data de "forma privada".

LONDRES:

As grandes datas na vida e no reinado de Elizabeth II

Veja as datas importantes da vida e do reinado da rainha Elizabeth II, que nesta quinta-feira (21) completa 96 anos de idade.

-- ORIENTE MÉDIO

JERUSALÉM:

Novos ataques israelenses a Gaza após disparos de foguetes

Israel executou dois ataques aéreos nesta quinta-feira (21) contra a Faixa de Gaza em resposta a uma série de foguetes disparados a partir deste território controlado pelo grupo islamita Hamas, em um momento de grande tensão nos locais sagrados de Jerusalém.

-- ÁSIA

CABUL:

Atentado reivindicado pelo EI contra mesquita xiita deixa 12 mortos no Afeganistão

Ao menos 12 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas nesta quinta-feira (21) em um atentado do grupo extremista Estado Islâmico (EI) em uma mesquita xiita de Mazar-i-Sharif, cidade do norte do Afeganistão, dois dias após um ataque contra uma escola em um bairro xiita de Cabul.

XANGAI:

Balanço oficial de mortes por covid-19 em Xangai sobe para 25

Xangai registrou mais oito mortes por covid-19 nesta quinta-feira (21), o que eleva a 25 o total de vítimas fatais na cidade chinesa, onde os contágios parecem registrar queda e alguns moradores finalmente foram autorizados a sair de casa após a flexibilização do confinamento.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

