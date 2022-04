Momentos-chave do cerco ao porto estratégico ucraniano de Mariupol

Confira abaixo os momentos cruciais do cerco a Mariupol, um porto estratégico no sudeste da Ucrânia, cuja tomada de controle foi anunciada pelas forças russas nesta quinta-feira (21), após mais de 50 dias de combates.

A conquista de Mariupol permitiria à Rússia estabelecer um corredor dos territórios pró-russos do Donbass (leste) até a península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014.

Em 2 de março, sete dias depois do início da ofensiva de Moscou na Ucrânia, a artilharia russa bombardeou Mariupol, uma cidade de língua russa de 441.000 habitantes, situada a cerca de 55 km da fronteira russa e a 85 km do bastião separatista pró-russo de Donetsk.

O prefeito acusa as forças russas e pró-russas de quererem "impor um bloqueio", impedindo o abastecimento da cidade e cortando suas "infraestruturas vitais".

No dia 9, um bombardeio russo contra uma maternidade e um hospital infantil deixou três mortos. Ucrânia e União Europeia (UE) condenam o que classificaram como "crime de guerra". Moscou afirma, por sua vez, que combatentes ucranianos estavam no prédio.

Em meados de março, após várias tentativas fracassadas, milhares de civis começam a ser retirados de Mariupol por um corredor humanitário.

No dia 16, a aviação russa destrói um teatro, onde quase mil pessoas se refugiavam, segundo as autoridades ucranianas, que temem que um total de cerca de 300 mortos. Moscou nega o bombardeio e atribui a responsabilidade por este ataque ao batalhão nacionalista ucraniano Azov.

No dia 21, Kiev rejeita um ultimato de Moscou sobre a rendição de Mariupol. A UE denuncia um "enorme crime de guerra" na cidade portuária. Os civis que conseguiram deixar a cidade com seus próprios veículos descrevem uma situação dantesca, com bombardeios constantes e seus habitantes amontoados nos porões.

Em 30 de março, Moscou anuncia um cessar-fogo local para o dia seguinte, para abrir um corredor humanitário. Durante vários dias, russos e ucranianos trocam acusações sobre as dificuldades nas retiradas de moradores para Zaporizhzhya, mais de 200 km a oeste.

Em 2 de abril, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, informa que mais de 3.000 pessoas puderam ser "salvas".

Em 4 de abril, o prefeito de Mariupol declara que a cidade está "90% destruída" e que a situação vai além de uma "catástrofe humanitária".

No dia 7, o "novo prefeito" proclamado pelas forças pró-Rússia, Konstantin Ivashchenko, estima que 250.000 pessoas deixaram a cidade, mas cerca de 300.000 permanecem.

No dia 11, o Exército ucraniano se prepara para a "batalha final" em Mariupol, onde os combates se concentram em uma extensa zona industrial siderúrgica pertencente ao grupo Azovstal.

Em 12 de abril, as autoridades regionais estimam em pelo menos 20.000 o número de mortos. Os Estados Unidos dizem ter "informações confiáveis" sobre a possibilidade de a Rússia usar "agentes químicos" para controlar a cidade.

No dia 17, os últimos combatentes ucranianos ignoram um novo ultimato de Moscou para depor as armas. No dia 19, Moscou reitera que aqueles que se renderem "estarão salvando suas vidas".

No dia 20, Kiev propõe negociações especiais sobre Mariupol, onde estão "cerca de mil civis, mulheres e crianças", além de "centenas de feridos", de acordo com o presidente ucraniano.

"Estamos dispostos a sair de Mariupol com a ajuda de um terceiro", com armas "para salvar as pessoas que nos foram confiadas", declara o vice-comandante do batalhão Azov, Sviatoslav Palamar.

No dia 21, toda Mariupol está sob controle russo, exceto a fábrica de Azovstal, relata o ministro russo da Defesa.

O presidente russo, Vladimir Putin, ordena sitiar a zona industrial, "de tal forma que nem uma mosca passe", mas sem um ataque. Ele descreve a "libertação de Mariupol" como um "sucesso".

