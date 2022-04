Kobel e Witsel desfalcam Dortmund em clássico contra Bayern

O Borussia Dortmund não poderá contar com seu goleiro titular, Gregor Kobel, nem com o volante belga Axel Witsel no clássico com o Bayern de Munique neste sábado, na Allianz Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Alemão.

Kobel sofreu uma lesão nos ligamentos e Witel não poderá jogar por conta de uma infecção. Além deles, também estão fora do clássico Mats Hummels, Donyell Malen, Mahmout Gahoud, Thomas Meunier, Thorgan Hazard e Giovanni Reyna.

Uma vitória em casa garantiria ao Bayern o título da Bundesliga com três rodadas de antecedência. Espera-se para o clássico um público de 75 mil torcedores.

