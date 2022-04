Comunicado do Business Wire :Nel ASA

Com o lançamento oficial da primeira unidade de produção de eletrolisadores totalmente automatizada do mundo, a Nel está perto de tornar o hidrogênio ecológico um verdadeiro vencedor.

Atualmente, o hidrogênio renovável ecológico representa apenas 1% do consumo total de hidrogênio industrial e de mobilidade do mundo. Mas a nova fábrica pioneira da Nel em Herøya, que oficialmente é inaugurada hoje, está na vanguarda da corrida para transformar um em cem. Além disto, a queda no custo do hidrogênio ecológico abrirá novas áreas de aplicação onde o hidrogênio ecológico é a melhor ou única opção para descarbonização.

O segredo é o escalonamento e a automação, que está reduzindo o custo unitário da produção de eletrodos como nunca antes. A Nel está no caminho de tornar o hidrogênio renovável ecológico tão barato, ou mais barato, de produzir do que o hidrogênio com base no gás natural até 2025.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Nel está reiterando sua meta de fornecer hidrogênio ecológico a US$ 1,5/kg e, para alcançar este gasto de capital, deve ser reduzido a um quarto do nível atual.

"Metade da economia que precisamos fazer virá do escalonamento e do aumento da eficiência na produção. O restante virá da economia de escala e de parcerias industriais eficazes", disse Jon André Løkke, Diretor Executivo da Nel.

"Em Herøya produzimos os melhores eletrolisadores alcalinos do mundo. A próxima etapa seria industrializar nossa tecnologia PEM nos EUA de modo semelhante", disse Løkke, acrescentando que a Nel também vem investindo muito capital no desenvolvimento de conceitos de até 800 MW e mais além, baseado em blocos de construção de 20, 100 e 200 MW.

"Nossos conceitos de grande escala nos permitem otimizar o gasto de capital geral e realizar sinergias para reduzir custos", disse Løkke.

A Nel convidou clientes e parcerias para a grande inauguração da nova fábrica, sendo que o Ministro de Energia e Petróleo da Noruega fará o discurso oficial de abertura.

"A nova fábrica da Nel em Herøya é um passo na direção correta a um futuro sem emissões. Em um mercado crescente de hidrogênio, são necessários ainda mais eletrolisadores, e será um sinal de qualidade que os eletrolisadores sejam marcados como "Made in Norway"", disse Terje Lien Aasland, Ministro de Energia e Petróleo. "A Noruega possui ambientes industriais competitivos e competentes que podem contribuir para o desenvolvimento do hidrogênio. Não menos importante em Herøya."

A Nel é a empresa líder em eletrolisadores do mundo com um histórico de projetos em grande escala, criando soluções que são financiáveis com garantias de desempenho comprovadas. De fato, as duas maiores fábricas de eletrolisadores da Europa estão sendo finalizadas atualmente com a tecnologia da Nel.

Esta nova planta pioneira em Herøya tem atualmente 500 MW de capacidade de produção. Com mais investimentos, este número pode subir a 2 GW, uma parcela considerável dos 10 GW de capacidade que a Nel pretende alcançar em 2025, se exigido pelo mercado.

Sobre a Nel ASA | www.nelhydrogen.com

A Nel é uma empresa internacional dedicada ao hidrogênio, que oferece soluções ideais para produzir, armazenar e distribuir hidrogênio a partir de energia renovável. Atendemos indústrias, setores de energia e empresas de gás com tecnologia com liderança em hidrogênio. Nossas raízes remontam a 1927 e, desde então, temos uma orgulhosa história de desenvolvimento e melhoria contínua de tecnologias de hidrogênio. Hoje, nossas soluções abrangem toda a cadeia de valor: desde tecnologias de produção de hidrogênio até postos de abastecimento de hidrogênio, permitindo que as indústrias façam a transição ao hidrogênio ecológico e forneçam veículos elétricos com células de combustível com o mesmo abastecimento rápido e grande autonomia que os veículos movidos a combustível fóssil, sem as emissões.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220420006184/pt/

Contato

Jon André Løkke, Diretor Executivo, +47 907 44 949 Kjell Christian Bjørnsen, Diretor Financeiro, +47 917 02 097 Ou e-mail [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags