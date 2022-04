Comunicado do Business Wire :Interactive Brokers Group, Inc.

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), uma corretora eletrônica automatizada mundial, anunciou hoje a nomeação de Jill Bright como diretora independente da empresa com efeito imediato.

Com mais de 30 anos de experiência, a Sra. Bright atuou como Vice-Presidente Executiva de Recursos Humanos e Administração da Sotheby's, ocupou a função de Diretora Administrativa da LionTree LLC e Condé Nast, e passou mais de cinco anos em Recursos Humanos na American Express em posições de liderança. Além disto, a Sra. Bright atualmente é Diretora do Conselho e Presidente do Comitê de Remuneração da WOW Internet & Cable, atuando também nos conselhos de duas empresas privadas, a Simulmedia, com sede em Nova York, e a Service Express, com sede em Grand Rapids.

A Sra. Bright concluiu seu MBA na Stern School of Business da Universidade de Nova York e foi nomeada para a Comissão Consultiva Quadrienal, avaliando e fazendo recomendações de compensação para funcionários eleitos da cidade de Nova York sob o prefeito de Blasio.

"Temos o prazer de dar as boas-vindas a Jill no Conselho Administrativo e certamente teremos o benefício de sua exitosa carreira com foco em gestão de capital humano e eficácia organizacional", disse Thomas Peterffy, Fundador e Presidente da Interactive Brokers. "A nomeação da Sra. Bright agrega experiência valiosa ao Conselho e reforça nosso compromisso de expandir a diversidade em toda a empresa."

Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

As afiliadas do Interactive Brokers Group fornecem execução comercial automatizada e custódia de títulos, commodities e câmbio 24 horas por dia em mais de 150 mercados em diversos países e moedas, desde uma única plataforma unificada até clientes em todo o mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de cobertura, grupos de negociação proprietários, consultores financeiros e corretores de introdução. Nossas quatro décadas de foco em tecnologia e automação nos permitiram equipar nossos clientes com uma plataforma exclusiva e sofisticada para gerenciar seus portfólios de investimentos. Nós nos esforçamos para fornecer a nossos clientes preços de execução e ferramentas de negociação, risco e portfólio, recursos de pesquisa e produtos de investimento vantajosos, tudo a baixo ou nenhum custo, posicionando os mesmos para obter retornos superiores sobre os investimentos. Pelo quinto ano consecutivo, a Barron's classificou a Interactive Brokers em 1º lugar com 5 de 5 estrelas em sua Revisão de Melhores Corretoras Online de 25 de março de 2022.

Interactive Brokers Group, Inc. Katherine Ewert ou Yani Peña, [email protected]

