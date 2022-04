Comunicado do Business Wire :Hytera

Hytera (SZSE: 002583), um provedor global com liderança em tecnologias e soluções de comunicação profissional, divulgou recentemente o seu Relatório de Responsabilidade Corporativa anual que resume o desempenho ambiental, social e de governança (ESG) da empresa em 2021.

Como um importante participante na indústria de rádio móvel profissional (PMR), a Hytera possui um longo histórico de proporcionar informações transparentes sobre vendas anuais e desempenho ESG às partes interessadas. O relatório mostra os sucessos alcançados no último ano, incluindo o seu desempenho no desenvolvimento de negócios e em sustentabilidade ambiental, assim como suporte técnico para eventos públicos e ajudas humanitárias no mundo inteiro.

Inovação contínua para liderar a transformação da indústria

A Hytera tem seu foco na inovação tecnológica para motivar o desenvolvimento de negócios. Até o final de 2021, o total de investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) da Hytera aumentou para US$ 162 milhões, representando 18,05% da receita de vendas, sendo que o pessoal de P&D representava mais de 40% da equipe. A Hytera é responsável pelo registro de 2.892 patentes no total, incluindo 507 patentes de PCT, 291 patentes no exterior e 79 patentes de satélites 5G e LEO; a taxa geral de licenciamento de patentes atingiu 93,32%.

As soluções convergentes PMR-LTE da Hytera foram reconhecidas pelo mercado nos últimos anos e, até agora, a Hytera implantou mais de 200 plataformas multimídia de PTT convergentes globalmente e coopera com mais de 20 operadoras locais para melhor atender ao maior uso dos setores verticais. o International Critical Communications Awards (ICAA) concedeu à Hytera o "Best Use of Critical Communications in Utilities" em reconhecimento ao seu caso de cliente Hytalk PoC, que utiliza soluções convergentes PMR-LTE.

Melhor operação para a sustentabilidade ambiental

A Hytera se dedica a operar com práticas de negócios sustentáveis, que incluem a economia de energia, redução de emissões e gestão de fabricação de produtos verdes e recicláveis. Em 2021, o consumo de eletricidade da Hytera diminuiu 25% em relação ao ano anterior, e os resíduos industriais gerais caíram 22% também em relação ao ano anterior.

Em 2021, as subsidiárias da Hytera, HMF e Teltronic, organizaram várias campanhas Green Travel, que reduziram 809 kg de emissões de dióxido de carbono, gases de escape e poluição sonora pela prática de andar de bicicleta em vez de dirigir no trajeto para o trabalho.

Participação em atividades sociais e serviços comunitários para retribuir a sociedade

A Hytera contribuiu ativamente com seus recursos para aprimorar a prevenção de doenças, por exemplo, doando rádios bidirecionais para funcionários em hospitais, equipes médicas e departamentos de segurança do mundo inteiro no combate à COVID-19.

A Hytera também participou ativamente de várias atividades de bem-estar social. No final de 2021, a Hytera apoiou a Tinzert Elementary School of Morocco com uma doação de agasalhos e máscaras médicas, e também renovou a escola para resistir ao frio da área montanhosa. Além disso, a Hytera foi reconhecida como o centro de educação em ciência e tecnologia e criou tutoriais de tecnologia para estudantes e adultos utilizando as tecnologias e dispositivos PMR.

Em termos de ajuda humanitária, a Hytera forneceu suporte de comunicação profissional às equipes de resgate locais para alívio de enchentes em Henan, na China, e no oeste da Alemanha. A Hytera também forneceu apoio aos voluntários da Blue Sky Rescue (BSR) na Europa para fortalecer o seu trabalho de socorro pós-desastre.

Este ano, o mundo enfrentou desafios globais ainda maiores, o que exigiu o uso de tecnologias e produtos profissionais. As inovações da Hytera em tecnologias de comunicação estão revolucionando as indústrias e abordando alguns dos sérios desafios da sociedade.

A Hytera tem orgulho de seus esforços para proteger o meio ambiente e manter a comunidade segura, e tudo o que faz segue a orientação do código de ética e conduta empresarial.

A Hytera continuará a fazer contribuições para as pessoas, comunidades e meio ambiente para tornar o mundo mais conectado de forma inteligente e ajudar a moldar um futuro melhor para todos.

