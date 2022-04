Comunicado do Business Wire :Esri

Capturar e compartilhar as experiências da vida hoje geralmente requer diversas plataformas e ferramentas, que pode resultar em uma narrativa descoordenada. Para atender às necessidades de criadores para controlar suas narrativas dinâmicas e interativas em um lugar, a Esri, líder global em inteligência de localização, lançou hoje o StoryMaps, uma ferramenta de narrativa pessoal e poderosa. O produto amplia os recursos criativos da Esri para qualquer pessoa que deseje contar e compartilhar suas histórias.

Utilizando a tecnologia de mapeamento da Esri, este novo software traz a abordagem geográfica para qualquer conteúdo pelo qual os criadores são apaixonados. Desde a documentação de sua jornada ancestral a capturar aspectos do cotidiano ou planejar uma grande viagem pós-pandemia, o StoryMaps ajuda a coletar momentos da vida de maneira digna dessas experiências.

"Na Esri, entendemos que compartilhar histórias é parte da vida, que todo mundo é um contador de histórias", disse Jack Dangermond, fundador e presidente da Esri. "Cada momento e memória que valorizamos está conectado a um local específico, por isso estamos tornando mais fácil transportar pessoas para qualquer lugar do mundo através de narrativas mais ricas."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Esri permite que autores controlem suas narrativas com privacidade incorporada para proteger dados e propriedade automática de conteúdo e criá-las de maneiras versáteis que refletem as próprias experiências. É possível combinar com criatividade texto e multimídia como imagens, vídeos, áudio e links para compartilhar facilmente suas experiências pessoais, hobbies, história da família, ancestralidade, portfólios, viagens e muito mais.

A National Geographic Society (NGS) - que há mais de 130 anos ilumina e protege o mundo através da ciência, exploração, educação e narrativas - está fazendo parceria com a Esri para oferecer o StoryMaps a seus associados.

"A National Geographic Society tem um duradouro legado de narrativas, e continua sendo fundamental para nosso trabalho missionário hoje, à medida que aumentamos nosso entendimento do planeta e uns dos outros", declarou Jill Tiefenthaler, CEO da National Geographic Society. "Nossa parceria com a Esri enriquece esse legado, permitindo que nossos membros compartilhem suas histórias e experiências únicas através desta inovadora ferramenta geoespacial."

A Esri projetou o StoryMaps para habilitar pessoas com habilidades digitais diversas a criar conteúdo personalizado sem exigir experiência em cartografia ou design da web. O StoryMaps permite que autores:

-- Construam uma história em um único lugar. Crie histórias versáteis de qualquer duração utilizando nossos recursos (textos, fotos, vídeos, áudio etc.) ou aproveite o Unsplash com imagens prontas para usar.

-- Publiquem e compartilhem sua história com qualquer público. Faça um diário privado, crie um link não listado compartilhável para a família e amigos, ou publique em todas as plataformas de redes sociais populares. Os autores também podem incorporar histórias em sites e blogs.

-- Adicionem mapas interativos personalizados. Leve seus leitores em sua jornada adicionando um mapa com imagens e pop-ups ou crie um mapa temático para visualizar tendências.

-- Incorporem recursos engajadores. Exiba qualquer conteúdo de diferentes maneiras utilizando componentes flexíveis, incluindo uma linha do tempo, galeria de imagens, swipe e citações. Todo conteúdo pode ser organizado em coleções que funcionam como pastas.

-- Personalizem o visual. Escolha entre temas incorporados ou personalize um design com diferentes opções de fonte, cor e layout.

-- Mantenha-as atualizadas. Atualize e publique histórias facilmente com novos recursos e funcionalidades a cada duas semanas. Recursos futuros incluirão dados prontos para geolocalização fornecidos por dispositivos vestíveis para mostrar suas mais recentes atividades ao ar livre.

Um plano básico gratuito está disponível com recursos básicos de narrativa para garantir que todos os criadores tenham acesso a qualquer momento. Quando novos usuários se inscrevem, eles recebem acesso gratuito a recursos premium com funções avançadas de narrativa durante os primeiros 30 dias. Depois disso, eles podem adquirir uma assinatura premium mensal ou anual do StoryMaps por US$ 10 ou US$ 100, respectivamente, ou fazer o downgrade para a opção gratuita de narrativa básica.

Para explorar o StoryMaps, ler histórias, e começar a usar, acesse storymaps.com.

Sobre a Esri

A Esri - líder mundial no mercado de software de sistema de informações geográficas (geographic information system, GIS), inteligência de localização e mapeamento - ajuda os clientes a liberarem todo o potencial dos dados visando a melhorar resultados operacionais e comerciais. Fundada em 1969 em Redlands, no estado norte-americano da Califórnia, a Esri tem seu software implementado em mais de 350 mil organizações em todas as regiões do mundo, e em mais de 200 mil instituições nas Américas, Ásia, no Pacífico, Europa, África e Oriente Médio, incluindo empresas da lista Fortune 500, instituições governamentais, organizações sem fins lucrativos e universidades. A Esri tem escritórios regionais, distribuidores internacionais e parceiros que prestam suporte local em mais de 100 países, em seis continentes. Mantendo sempre seu compromisso pioneiro com a tecnologia da informação geoespacial, a Esri projeta as soluções mais inovadoras para a transformação digital, a internet das coisas (Internet of Things, IoT) e análises avançadas. Conheça a empresa em esri.com.

Copyright © 2022 Esri. Todos os direitos reservados. Esri, o logotipo de globo da Esri, ArcGIS, StoryMaps, The Science of Where, esri.com e @esri.com são marcas comerciais, marcas de serviço ou marcas registradas da Esri nos Estados Unidos, na Comunidade Europeia ou em outras jurisdições. Outras empresas, produtos ou serviços mencionados neste comunicado podem ser marcas comerciais, marcas de serviço ou marcas registradas de seus respectivos titulares.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220420005538/pt/

Contato

Jo Ann Pruchniewski Relações Públicas da Esri Celular: 301-693-2643 E-mail: [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags