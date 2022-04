Biden anuncia nova ajuda de US$ 800 milhões para Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quinta-feira (21) uma ajuda militar adicional de US$ 800 milhões para a Ucrânia.

O pacote inclui "armas de artilharia pesada, dezenas de obuses, 144.000 munições e drones", informou a Casa Branca.

"Agora estamos em um período crítico em que vão preparar o terreno para a próxima fase desta guerra", declarou Biden a respeito da Rússia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O governo dos Estados Unidos e seus aliados estão atuando "o mais rápido possível" para seguir proporcionando à Ucrânia "as armas de que suas forças precisam", completou.

O Pentágono confirmou que este novo pacote de ajuda inclui 72 obuses de 155 mm com seus veículos, 144.000 cargas de munição e 121 drones táticos Phoenix Ghost.

Este novo tipo de drone assassino "foi desenvolvido rapidamente pela Força Aérea dos Estados Unidos para responder a solicitações específicas da Ucrânia", disse um funcionário de alto escalão do Departamento da Defesa.

As primeiras armas deste novo pacote chegarão à Ucrânia até domingo, afirmou outra fonte do Pentágono, também sob anonimato.

Esta nova parcela de US$ 800 milhões eleva a ajuda à Ucrânia para mais de US$ 4 bilhões desde o início do mandato de Joe Biden. Este total inclui os US$ 3,4 bilhões anunciados desde o início da invasão russa a este país, em 24 de fevereiro, detalhou o Pentágono.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, agradeceu a Biden pelo Twitter: "Esta ajuda é mais necessária do que nunca! Salva as vidas dos nossos combatentes, a democracia, a liberdade e nos ajudará a restaurar a paz".

Joe Biden também considerou "questionável" a afirmação de que a Rússia controla a cidade ucraniana de Mariupol, como afirma o presidente russo, Vladimir Putin.

"Ainda não há provas de que Mariupol caiu por completo", insistiu.

"A Rússia nunca terá sucesso na ocupação da Ucrânia", disse o presidente americano.

Para continuar oferecendo ajuda militar à Ucrânia, Biden disse que solicitará recursos adicionais ao Congresso dos Estados Unidos.

Washington também pretende conceder uma ajuda econômica adicional de US$ 500 milhões para permitir que a Ucrânia mantenha o funcionamento do governo, anunciou uma fonte do Departamento do Tesouro.

O democrata Biden também anunciou novas sanções econômicas e disse que será proibida a presença de navios vinculados à Rússia nos portos americanos.

"Isso significa que nenhum navio de bandeira russa, ou de propriedade, ou operado por interesses russos, poderá atracar em um porto americano, ou ter acesso à nossa costa", informou.

"Nenhum, nenhum", frisou.

Para Biden, a unidade do Ocidente envia "uma mensagem inequívoca" ao presidente russo, acrescentou.

"Ele nunca conseguirá controlar e ocupar toda Ucrânia. Isso não vai acontecer", insistiu o democrata, que garantiu que a ajuda americana continuará e pediu aos aliados que mantenham seu apoio a Kiev.

"Temos capacidade para fazer isso por muito tempo. A questão é se vamos conseguir manter o apoio da comunidade internacional para pressionar Putin" e fazer as sanções internacionais contra a Rússia serem respeitadas.

"O mais importante é manter a unidade", concluiu.

sms-cjc/rle/erl/yow/fp/tt

Tags