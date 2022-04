Barcelona vence Real Sociedad e retoma vice-liderança no Espanhol

O Barcelona retomou a vice-liderança do Campeonato Espanhol ao vencer nesta quinta-feira a Real Sociedad fora de casa por 1 a 0 pela 33ª rodada.

O gol da vitória do Barça foi marcado por Pierre-Emerick Aubameyang aos 10 minutos da primeira etapa.

No próximo domingo, o time catalão pode somar mais três pontos e se isolar na segunda colocação caso vença o Rayo Vallecano em jogo atrasado da 21ª rodada, já que no momento tem a mesma pontuação do Sevilla, que mais cedo venceu o Levante por 3 a 2.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os gols do time da região da Andaluzia foram marcados por Jesús Corona (2) e Jules Koundé, enquanto José Luis Morales e Roberto Soldado descontaram para o Levante.

Jogando fora de casa, a vitória foi muito importante na briga por uma vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa para o Sevilla, que agora tem dois pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid, quarto colocado.

Por sua vez, o Levante segue na 19ª posição, seis pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Cádiz, que em outro jogo desta quinta perdeu para o Athletic Bilbao por 3 a 2.

Com a derrota, o time continua em situação delicada na luta contra o rebaixamento, com apenas um ponto à frente do Granada, primeiro time da zona da degola.

Os gols do Athletic foram marcados por Raúl García, Iker Muniain e Mikel Vesga, enquanto Lucas Pérez e Rubén Sobrino balançaram as redes para o Cádiz.

Já o Rayo Vallecano venceu o Espanyol por 1 a 0, gol do atacante Sergi Guardiola.

-- Jogos da 33ª rodada do Campeonato Espanhol:

- Terça-feira:

Mallorca - Alavés 2 - 1

Betis - Elche 0 - 1

Villarreal - Valencia 2 - 0

- Quarta-feira:

Atlético de Madrid - Granada 0 - 0

Celta Vigo - Getafe 0 - 2

Osasuna - Real Madrid 1 - 3

- Quinta-feira:

Espanyol - Rayo Vallecano 0 - 1

Levante - Sevilla 2 - 3

Cádiz - Athletic Bilbao 2 - 3

Real Sociedad - Barcelona 0 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 78 33 24 6 3 69 29 40

2. Barcelona 63 32 18 9 5 61 32 29

3. Sevilla 63 33 17 12 4 49 27 22

4. Atlético de Madrid 61 33 18 7 8 59 39 20

5. Betis 57 33 17 6 10 56 38 18

6. Real Sociedad 55 33 15 10 8 32 31 1

7. Villarreal 52 33 14 10 9 53 31 22

8. Athletic Bilbao 48 33 12 12 9 39 34 5

9. Osasuna 44 33 12 8 13 34 44 -10

10. Valencia 42 33 10 12 11 44 48 -4

11. Celta Vigo 39 33 10 9 14 36 37 -1

12. Espanyol 39 33 10 9 14 37 45 -8

13. Elche 38 33 10 8 15 36 44 -8

14. Rayo Vallecano 37 32 10 7 15 33 38 -5

15. Getafe 35 33 8 11 14 31 37 -6

16. Mallorca 32 33 8 8 17 29 54 -25

17. Cádiz 31 33 6 13 14 29 46 -17

18. Granada 30 33 6 12 15 36 56 -20

19. Levante 25 33 5 10 18 41 65 -24

20. Alavés 25 33 6 7 20 26 55 -29

bds/iga/cb

Tags