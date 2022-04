Vídeo mostra abordagem policial a menino de oito anos suspeito de furtar pacote de salgadinhos

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento que um menino de oito anos é detido por três policiais em Nova York, nos Estados Unidos. A criança teria furtado um pacote de salgadinhos de uma loja. A ação repercutiu na redes sociais e levantou críticas sobre a conduta policial, que apontaram a atitude como racista. O caso ocorreu no último domingo, 17.

Nas imagens feitas por Kenneth Jackson, uma das testemunhas do ocorrido, é possível ver o menino, sendo levado por um policial para a viatura. Aos prantos, o garoto é forçado a sentar na parte de trás do veículo.

Em seguida, as pessoas que estavam no local questinam o motivo da ação policial. Um dos agente afirmou que ele estava "roubando coisas". Jackson chega a gritar com os policiais. Ao ver a situação e o desespero do garoto, um homem chegou a se oferecer para pagar o que a criança teria pegado da loja.

"Não, cara. Mesmo se ele estivesse ou não roubando um saco de salgadinho, você não pode tratá-lo dessa maneira, como se fosse um assassino", gritou a testemunha.

Ao jornal local Post-Standard, o pai do menino, Anthony Weah, natural da Etiópia, contou que a polícia foi até a sua casa para deixar o menino e explicar o ocorrido. Ele disse que os agentes garantiram que a detenção não foi agressiva. Contudo, após ver as imagens publicadas nas redes sociais, ele se disse chocado.

Em comunicado, a policia de Syracuse informou que o ocorrido está sendo investigado. Eles ressaltaram que o menino não foi algemado.

"Ele foi colocado no banco traseiro de uma viatura, que o levou diretamente para casa. Os policiais se encontraram com o pai da criança e nenhuma acusação foi feita", informou a nota enviada à emissora WTRF.

