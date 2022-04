Televisão de Taiwan pede desculpas por ter anunciado invasão chinesa por engano

Uma rede de televisão de Taiwan pediu desculpas nesta quarta-feira (20) por ter provocado "pânico" entre a população depois de ter divulgado por engano uma série de alertas sobre ataques da China contra a ilha.

"A CTS apresenta sinceras desculpas por este grave erro, que espalhou pânico entre o público e provocou problemas às unidades afetadas", afirmou a emissora chinesa CTS, com sede em Taipé, em um comunicado.

A emissora provocou nervosismo depois de divulgar vários alertas alertas, incluindo os que afirmavam que a "cidade de Nova Taipé foi atingida por mísseis guiados do exército comunista" e "Navios explodiram, instalações e barcos foram danificados no porto de Taipé".

A CTS atribuiu o erro a funcionários, que publicaram o conteúdo dos exercícios de prevenção que a rede produziu para os bombeiros de Nova Taipé.

O incidente aconteceu no momento em que Taiwan teme mais do que nunca que a China concretize as ameaças de anexar a ilha democrática autônoma por considerá-la uma parte de seu território, em um contexto de invasão russa da Ucrânia.

A CTS afirmou que pretende punir de forma severa os responsáveis pelo erro, após uma investigação interna.

Pequim intensificou a pressão sobre Taiwan desde a chegada ao poder em 2016 da presidente Tsai Ing-wen, que considera a ilha um país soberano.

As manobras de intimidação chinesas aumentaram de forma considerável no último ano. Aviões de guerra chineses violam de maneira quase diária a zona de defesa aérea de Taiwan.

