Real Madrid vence Osasuna (3-1) e fica ainda mais perto do título do Espanhol

O Real Madrid venceu o Osasuna (9º) fora de casa nesta quarta-feira por 3 a 1 pela 33ª rodada do campeonato espanhol e segue cada vez mais próximo do título.

David Alaba abriu o placar para os merengues (12), mas o croata Ante Budimir empatou logo em seguida (14) antes de Marco Asensio fazer 2 a 1 quase no intervalo (45) e Lucas Vázquez fechar a conta nos acréscimos (90+6).

O Real Madrid conseguiu uma importante vitória em sua corrida rumo ao título uma semana antes de enfrentar o Manchester City pelo jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões.

"Não penso em quando vamos vencer, nosso objetivo é claro: a semifinal, nos preparar para a semifinal, focando na semifinal e depois da semifinal faremos as contas que faltam na Liga", disse Ancelotti após a partida.

A equipe merengue começou sofrendo diante do Osasuna, que não hesitou em pressionar para tentar recuperar a bola rapidamente, mas conseguiu abrir o placar rapidamente em uma jogada de bola parada.

Após uma cobrança de falta, Alaba finalizou um passe de Karim Benzema (12) no gol para abrir o placar, mas dois minutos depois Budimir finalizou um cruzamento do argentino Ezequiel Ávila e fez 1 a 1 (14).

Os merengues aos poucos assumiram o controle do jogo e foram para o vestiário com uma vantagem no placar.

Depois de um chute de longe de Alaba afastado Sergio Herrera (39), Asensio aproveitou um rebote do goleiro do Osasuna para fazer 2 a 1 com o gol vazio (45) e nos acréscimos Lucas Vázquez marcou com um chute colocado (90+6).

A equipe madrilenha ainda desperdiçou dois pênaltis cobrados por Karim Benzema (53 e 59) que Sergio Herrera defendeu.

Mais cedo o Atlético de Madrid (2º) não conseguiu passar do 0 a 0 em casa com o Granada (18º).

Os 'rojiblancos' somaram um ponto que lhes permite dormir na segunda posição enquanto esperam o que o Barcelona (3º) vai fazer contra a Real Sociedad (6ª) e o Sevilla (4º) diante do Levante (19º) na quinta-feira.

Faltando cinco rodadas para o fim do campeonato após a rodada atual, o Atlético está provisoriamente 14 pontos atrás do Real Madrid, que nesta quinta-feira fecha a jornada contra o Osasuna.

O Atlético controlou a partida contra o Granada, que estreou Aitor Karanka como técnico, mas faltou força nos metros finais.

Os 'colchoneros' praticamente encurralaram seus adversários, que esperavam a oportunidade para sair de sua área nos contra-ataques.

Rodrigo de Paul colocou o goleiro de Maximiano em apuros com um chute da entrada da área (20) e no segundo tempo, Antoine Griezmann mandou uma bola rente à trave (49).

A melhor chance do time da casa veio nos últimos instantes com um chute de Matheus Cunha que acertou a trave (89).

O Atlético havia cercado o gol de Nasrid no segundo tempo, mas o Granada conseguiu se defender bem para arrancar um ponto crucial no Wanda Metropolitano, na luta para sair da zona de rebaixamento.

Em outra partida do dia, o Getafe venceu o Celta por 2 a 0 com dois gols de Borja Mayoral e conquistou três pontos importantes na busca para se afastar da zona de perigo.

Mayoral, que chegou ao Getafe vindo emprestado da Roma em janeiro, abriu o placar com um chute cruzado (23) e repetiu a dose com um disparo no ângulo (56).

-- Jogos da 33ª rodada do campeonato espanhol e classificação:

- Terça-feira:

Mallorca - Alavés 2 - 1

Betis - Elche 0 - 1

Villarreal - Valencia 2 - 0

- Quarta-feira:

Atlético de Madrid - Granada 0 - 0

Celta Vigo - Getafe 0 - 2

Osasuna - Real Madrid 1 - 3

- Quinta-feira:

(14h00) Espanyol - Rayo Vallecano

Levante - Sevilla

(15h00) Cádiz - Athletic Bilbao

(16h30) Real Sociedad - Barcelona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 78 33 24 6 3 69 29 40

2. Atlético de Madrid 61 33 18 7 8 59 39 20

3. Barcelona 60 31 17 9 5 60 32 28

4. Sevilla 60 32 16 12 4 46 25 21

5. Betis 57 33 17 6 10 56 38 18

6. Real Sociedad 55 32 15 10 7 32 30 2

7. Villarreal 52 33 14 10 9 53 31 22

8. Athletic Bilbao 45 32 11 12 9 36 32 4

9. Osasuna 44 33 12 8 13 34 44 -10

10. Valencia 42 33 10 12 11 44 48 -4

11. Celta Vigo 39 33 10 9 14 36 37 -1

12. Espanyol 39 32 10 9 13 37 44 -7

13. Elche 38 33 10 8 15 36 44 -8

14. Getafe 35 33 8 11 14 31 37 -6

15. Rayo Vallecano 34 31 9 7 15 32 38 -6

16. Mallorca 32 33 8 8 17 29 54 -25

17. Cádiz 31 32 6 13 13 27 43 -16

18. Granada 30 33 6 12 15 36 56 -20

19. Levante 25 32 5 10 17 39 62 -23

20. Alavés 25 33 6 7 20 26 55 -29

