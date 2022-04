Presidente do Conselho Europeu visita Kiev

Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, a instituição que representa os Estados membros da União Europeia (UE), desembarcou nesta quarta-feira (20) em Kiev, no momento em que a Rússia intensifica a ofensiva no leste da Ucrânia.

"Em Kiev hoje. No coração de uma Europa livre e democrática", escreveu Charles Michel no Twitter, com uma fotografia em uma estação de trem da capital ucraniana.

jug/mad/pz/es/zm/fp

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags