Peru aprova uso facultativo de máscara em regiões com mais de 80% de vacinados

O Peru, que possui a maior taxa de mortalidade por Covid-19 no mundo, aprovou nesta quarta-feira que o uso de máscara nas ruas seja "facultativo" nas regiões com mais de 80% da população vacinada com três doses, informou o chefe de gabinete, Aníbal Torres.

As regiões de Lima, Ica (sul) e Ancash (norte) cumprem esse requisito, segundo o Ministério da Saúde. A medida deve ser publicada como decreto para entrar em vigor e destituir a obrigatoriedade do uso de máscara, que vigora há 24 meses.

Até agora, mais de 80% da população com mais de 12 anos foi vacinada com duas doses (quase 26 milhões de pessoas), e 72,9% da população-alvo recebeu a dose de reforço, segundo dados oficiais.

Políticos da oposição pediram em março ao governo o fim do uso obrigatório da máscara ao ar livre, o que contribuiria para o "retorno progressivo da cidadania a uma vida cotidiana saudável e produtiva", segundo eles.

Após um pico de quase 50.000 infecções por dia em média na terceira semana de janeiro, o número de casos caiu para uma média diária de 491 na semana passada, segundo dados oficiais.

Com 33 milhões de habitantes, o Peru acumula mais de 3,5 milhões de casos de Covid e mais de 212 mil mortos.

