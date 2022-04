PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Cidade de Mariupol perto da queda nas mãos dos soldados russos; combates intensos no leste e sul da Ucrânia

FRANÇA ELEIÇÕES: Debate entre os candidatos Macron e Le Pen

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

ZAPORIZHZHYA:

Tropas russas intensificam cerco a Mariupol e combates prosseguem no leste sul da Ucrânia

Depois de quase dois meses de cerco, a cidade portuária de Mariupol parecia nesta quarta-feira (20) muito perto de cair completamente nas mãos das tropas russas, que intensificam sua ofensiva no leste e sul da Ucrânia.

Ucrânia conflito Rússia diplomacia política armamento

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

BUCHA:

Autópsias de crimes de guerra no necrotério de Bucha

"Número 365, é o seu?", um voluntário ucraniano pergunta por trás de sua máscara, mostrando um saco cinza com corpos ao pé de um trailer, onde uma dúzia de outros corpos aguardam uma vaga no necrotério pequeno e lotado de Bucha.

Ucrânia conflito Rússia

PARIS:

Donbass, um núcleo industrial ucraniano que a Rússia quer 'libertar'

A região do Donbass, que Moscou afirma querer libertar, é uma área industrial situada no leste da Ucrânia, no centro do conflito desde 2014 entre as tropas de Kiev e os separatistas pró-russos.

Ucrânia conflito Rússia carvão minas indústria

LVIV:

Deslocados ucranianos se mudam para casas pré-fabricadas em parque de Lviv

Em um parque de Lviv, Viktoria passeia com sua neta de quatro meses em um carrinho entre duas fileiras de casas pré-fabricadas: são os novos lares dos que fugiram da invasão russa.

Ucrânia conflito Rússia refugiados

MALA TOMKMACHKA:

Tanya e Anastasia, sobreviventes dos ataques na frente sul da Ucrânia

Tanya Los lavava os pratos tranquilamente no domingo (20), com sua filha Anastasia ao lado, quando um foguete russo maior do que elas caiu na cozinha.

Ucrânia conflito Rússia

=== FRANÇA ELEIÇÕES ===

PARIS:

Macron e Le Pen se enfrentem em debate antes de segundo turno presidencial na França

O presidente centrista Emmanuel Macron e sua rival na eleição presidencial, a candidata da extrema-direita Marine Le Pen, tentarão nesta quarta-feira (20) em seu único debate convencer milhões de franceses abstencionistas e atrair os eleitores de esquerda, apenas quatro dias antes da votação.

França política eleições

PARIS:

Emmanuel Macron, um reformista convicto para tempos turbulentos na França

Desde que chegou ao poder em 2017, o presidente francês, Emmanuel Macron, enfrentou duros protestos contra suas reformas e uma pandemia global, com a mesma determinação com a qual agora tenta derrotar novamente a extrema-direita.

França política eleições, Perfil

PARIS:

Marine Le Pen, o rosto 'simpático' da extrema-direita na França

Com discurso concentrado no poder aquisitivo e uma imagem menos radical, Marine Le Pen luta para cumprir o sonho de de décadas da extrema-direita: chegar à presidência da França com um programa que, na verdade, não mudou.

França política eleições, Perfil

PARIS:

Veja o balanço do mandato de Macron em economia, segurança e meio ambiente

Eleito em 2017 sob o rótulo de progressista e com a promessa de não ser "nem de direita nem de esquerda", o presidente francês em fim de mandato, Emmanuel Macron, realizou durante o seu governo uma série de reformas, algumas muito polêmicas.

França política eleições

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

-- AMÉRICAS

RIO DE JANEIRO:

Escolas de samba voltam a desfilar no Rio em reencontro após pandemia

O Carnaval carioca volta neste fim de semana para deslumbrar com seus exuberantes desfiles, em edição marcada pela emoção do reencontro após a paralisação da pandemia, que atingiu duramente o Brasil.

Brasil carnaval política

CARACAS:

Militares homossexuais na Venezuela enfrentam prisão ou expulsão

O capitão José desertou encurralado por anos de pressão. Para o tenente Rafael abriram um julgamento e o expulsaram. Ambos tinham expedientes limpos na Força Armada da Venezuela, mas serem homossexuais lhes valeu perseguição, discriminação e humilhações.

Venezuela homossexualidade

-- EUROPA

LONDRES:

Julian Assange fica mais perto da extradição para os Estados Unidos

O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, está mais próximo da extradição para os Estados Unidos, algo que tenta evitar há 10 anos, depois que a justiça britânica emitiu nesta quarta-feira (20) a ordem formal para entregá-lo a Washington.

GB EUA mídia justiça diplomacia espionagem internet

-- ORIENTE MÉDIO

KHAN YUNIS:

Milicianos palestinos se preparam em seus túneis de Gaza para possível conflito com Israel

Em um túnel cavado no sul da Faixa de Gaza, combatentes da Jihad Islâmica se preparam para um novo confronto com Israel, que eles temem ser iminente devido ao aumento das tensões nos territórios palestinos.

Israel Palestino conflito Irã

-- ÁSIA

DILI:

Prêmio Nobel da Paz Ramos-Horta vence eleição presidencial no Timor Leste

O prêmio Nobel da Paz José Ramos-Horta venceu a eleição presidencial no Timor Leste, de acordo com os resultados oficiais parciais anunciados nesta quarta-feira (20).

Timor política eleições

PEQUIM:

Xangai flexibiliza confinamento com precaução apesar de novas mortes por covid

A cidade chinesa de Xangai, confinada desde o início de do mês, anunciou nesta quarta-feira (20) uma flexibilização cautelosa das medidas sanitárias restritivas, apesar do aumento do número de mortes provocadas pelo surto de covid-19, que afeta a economia do país.

China pandemia vírus epidemia economia empresas saúde

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ====

VENEZA:

'Quis reequilibrar a história' masculina da Bienal de Arte de Veneza, diz curadora

A italiana Cecilia Alemani, curadora da 59ª edição da Bienal de Arte de Veneza, que abre no sábado (23), admitiu nesta quarta-feira (20) que quis "reequilibrar a história masculina" do evento internacional centenário ao convidar 80% de artistas mulheres.

Itália Veneza arte

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

LONDRES:

Wimbledon proibirá participação de russos e bielorrussos, segundo imprensa britânica

O jornal britânico The Times afirma que o tenista Daniil Medvedev, atual número dois mundial, pode não participar de Wimbledon este ano, já que os organizadores querem excluir os jogadores russos e bielorrussos devido à invasão da Ucrânia pela Rússia.

Tênis conflito GBR Ucrânia

AFP

