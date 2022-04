OM sofre mas vence Nantes (3-2) e adia título do PSG, que derrota Angers

O Olympique de Marselha (2º) impediu nesta quarta-feira com a vitória por 3 a 2 sobre o Nantes (10º) a conquista antecipada do título pelo Paris Saint-Germain, que fez sua parte ao derrotar o Angers (14º) fora de casa por 2 a 0 pela 33ª rodada da Ligue 1, e que poderá se sagrar campeão no sábado em casa contra o Lens (7º).

O Nantes chegou ao Vélodrome com intensidade e o brasileiro Andrei Girotto abriu o placar antes da primeira meia hora de jogo (16). Dimitri Payet empatou convertendo um pênalti (39) e apenas dois minutos depois (41), o Nantes voltou a ficar na frente com um gol de Marcus Coco.

Mas Payet voltou a deixar tudo igual com uma nova penalidade máxima no início do segundo tempo (55).

E Amine Harit colocou sua equipe em vantagem pela primeira vez na partida quando restavam quinze minutos (75), fechando o placar em 3 a 2.

"Estou muito feliz com este jogo, com a forma como jogamos", disse Sampaoli após a partida. "Esta jornada nos dá um pouco de fôlego na segunda posição".

Com esta vitória, o Olympique de Marselha já tem uma vantagem de seis pontos sobre os seus perseguidores na luta pelo segundo lugar, que classifica para a Liga dos Campeões, e impediu que o PSG se sagrasse matematicamente campeão no final desta rodada.

Isso apesar do fato de os parisienses terem cumprido desde os primeiros momentos de sua visita a Angers. Kylian Mbappé abriu o placar para sua equipe com mais um golaço (28) e Sergio Ramos (45+1) aumentou antes do intervalo. Na reta final (77), Marquinhos fechou o placar em 3 a 0.

"Conseguimos uma importante vitória na corrida pelo título", vibrou Mauricio Pochettino em entrevista coletiva.

Esse resultado coloca os parisienses ainda mais perto do título, mas a equipe comandada por Pochettino terá que esperar pelo menos até sábado para comemorar o título do campeonato francês, único ainda em jogo para o gigante francês.

"Sempre falamos do desejo da Liga dos Campeões, mas ganhar o campeonato também tem valor", acrescentou o técnico argentino. "Esperamos encontrar os nossos torcedores no sábado e comemorar um título juntos."

O Strasbourg (4º) venceu o Rennes (3º) por 2 a 1 e se firmou na corrida pelo terceiro lugar, com um empate triplo no número de pontos entre as duas equipes e o Monaco (5º).

Os monegascos venceram o Nice (6º) em mais uma das partidas importantes desta quarta-feira na corrida pelas vagas nos torneios europeus, com uma vitória por 1 a 0 graças a um gol de Aleksandr Golovin (45+2).

Mais cedo o Bordeaux (19º) desperdiçou uma vantagem de 2 a 0 em casa contra o Saint-Etienne (18º), que conseguiu empatar em 2 a 2 em uma das partidas mais decisivas da luta pela permanência.

Os donos da casa conseguiram sair na frente com um gol de Sékou Mara (16) e dobraram a vantagem alguns minutos depois por meio de Jean Onana (23), mas antes do intervalo o Saint-Etienne diminuiu graças a Denis Bouanga (34).

No segundo tempo, Arnaud Nordin (65) deixou tudo igual. Jimmy Briand acreditou que havia marcado o gol que daria os 3 pontos para o Bordeaux nos minutos finais do jogo, mas acabou sendo anulado por impedimento.

Já o lanterna Metz (20º) sofreu uma dura derrota contra o Lorient (15º) nos acréscimos com um gol nos últimos instantes de Dango Ouattara (90+5) e vê suas chances de permanência cada vez menores.

-- Jogos da 33ª rodada do campeonato francês e classificação:

- Quarta-feira:

Bordeaux - Saint-Etienne 2 - 2

Troyes - Clermont-Ferrand FC 0 - 1

Lorient - Metz 1 - 0

Reims - Lille 2 - 1

Monaco - Nice 1 - 0

Lens - Montpellier 2 - 0

Brest - Lyon 2 - 1

Strasbourg - Rennes 2 - 1

Angers - PSG 0 - 3

Olympique de Marselha - Nantes 3 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 77 33 24 5 4 75 30 45

2. Olympique de Marselha 62 33 18 8 7 55 33 22

3. Rennes 56 33 17 5 11 70 36 34

4. Strasbourg 56 33 15 11 7 55 35 20

5. Monaco 56 33 16 8 9 51 34 17

6. Nice 54 33 16 7 10 42 29 13

7. Lens 53 33 15 8 10 52 41 11

8. Lyon 49 33 13 11 9 51 43 8

9. Lille 48 33 12 12 9 41 40 1

10. Nantes 47 33 13 8 12 43 38 5

11. Montpellier 42 33 12 6 15 44 46 -2

12. Brest 42 33 11 9 13 42 48 -6

13. Reims 40 33 9 13 11 36 36 0

14. Angers 34 33 8 10 15 36 49 -13

15. Lorient 34 33 8 10 15 33 52 -19

16. Troyes 33 33 8 9 16 30 46 -16

17. Clermont-Ferrand FC 32 33 8 8 17 33 61 -28

18. Saint-Etienne 31 33 7 10 16 37 64 -27

19. Bordeaux 27 33 5 12 16 44 79 -35

20. Metz 24 33 4 12 17 29 59 -30

