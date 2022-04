Manchester City vence Brighton (3-0) e recupera liderança da Premier League

Apesar do placar final de 3 a 0, o Manchester City sofreu para derrotar o Brighton (10º) nesta quarta-feira em jogo adiado, mas conquistou uma vitória que lhe permitiu recuperar a liderança da Premier League.

A equipe de Pep Guardiola não conseguiu balançar as redes até o segundo tempo, mas acabou se impondo com gols do argelino Riyad Mahrez (53), Phil Foden (65) e do português Bernardo Silva (82).

"Hoje vencemos um adversário que derrotou Tottenham e Arsenal fora de casa", disse o técnico espanhol após o jogo.

"É uma equipe de qualidade, com um esquema muito bem estabelecido. Fomos agressivos, encontramos o Kevin e conseguimos correr. Tivemos paciência e na segunda parte encontramos o gol", acrescentou Guardiola.

Com este resultado, o City volta a liderar com 77 pontos, contra 76 do Liverpool no momento em que restam seis rodadas para fim do campeonato inglês.

O City tinha toda a pressão contra si depois que o Liverpool assumiu a liderança na terça-feira ao golear o Manchester United (4-0), e a equipe de Guardiola parecia estar com os nervos à flor da pele em um primeiro tempo em que se mostrou muito diferente do habitual, com raras triangulações e movimentação insuficiente de seus jogadores, o que se traduziu em pouco perigo para o gol adversário.

Somente Mahrez, que se distraiu demais após um erro do goleiro espanhol Robert Sánchez, dando tempo para que o zagueiro equatoriano Moisés Caicedo roubasse a bola (17) e Bernardo Silva, com um chute colocado que Sánchez conseguiu defender (29), ameaçaram o gol do Brighton que tampouco levou perigo à meta de Ederson.

O City só começou a respirar tranquilo no segundo tempo, quando Mahrez dominou uma bola com certa sorte e venceu Sánchez no mano a mano para abrir o placar (53).

O atacante argelino, o melhor jogador 'citizen' desta temporada, também participou do segundo gol, ao cobrar um escanteio para a entrada da área, onde a bola encontrou Phil Foden, que de uma distância de 25 metros e a bola, após desviar em um defensor, entrou no gol do Brighton (65).

E Bernardo Silva decretou a vitória com um chute colocado da entrada da área numa outra jogada que nasceu de uma bola roubada na zona de criação do Brighton (82).

Em outra das partidas adiadas que foram disputadas nesta quarta-feira, o Arsenal (5º) venceu o Chelsea (3º) por 4 a 2 no clássico londrino, resultado que aproxima a equipe comandada por Mikel Arteta da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

Em um duelo muito agitado disputado em Stamford Bridge, os 'Gunners' conquistaram a vitória com gols de Eddie Nketiah (13 e 57), Emile Smith-Rowe (27) e Bukayo Saka de pênalti (90+2).

Para os 'Blues' marcaram o alemão Timo Werner (17) e o espanhol César Azpilicueta (32).

O Arsenal tem 57 pontos, os mesmos que o Tottenham (4º), que fecha a zona da Champions.

Graças a um gol do brasileiro Richarlison aos 90, o Everton (17º) empatou em 1 a 1 com o Leicester (9º), mas os 'Toffees' ainda estão ameaçados de rebaixamento, ao contrário do Newcastle (11º), que segue subindo na tabela após vencer o Crystal Palace (14º) por 1 a 0 com um gol do paraguaio Miguel Almirón.

-- Resultados desta quinta-feira das partidas adiadas da Premier League:

Chelsea 2 Werner (17), Azpilicueta (32)

Arsenal 4 Nketiah (13, 57), Smith Rowe (27), Saka (90 de pênalti)

Everton 1 Richarlison (90)

Leicester 1 Barnes (5)

Manchester City 3 Mahrez (53), Foden (65), Silva (82)

Brighton 0

Newcastle 1 Almirón (32)

Crystal Palace 0

Classificação: Pts J V E D gp gc sg

1. Manchester City 77 32 24 5 3 75 20 55

2. Liverpool 76 32 23 7 2 83 22 61

3. Chelsea 62 31 18 8 5 66 27 39

4. Tottenham 57 32 18 3 11 56 38 18

5. Arsenal 57 32 18 3 11 49 39 10

6. Manchester United 54 33 15 9 9 52 48 4

7. West Ham 52 33 15 7 11 52 43 9

8. Wolverhampton 49 32 15 4 13 33 28 5

9. Leicester 41 31 11 8 12 47 51 -4

10. Brighton 40 33 9 13 11 29 40 -11

11. Newcastle 40 33 10 10 13 37 55 -18

12. Brentford 39 33 11 6 16 41 49 -8

13. Southampton 39 32 9 12 11 38 52 -14

14. Crystal Palace 37 32 8 13 11 43 41 2

15. Aston Villa 36 31 11 3 17 42 46 -4

16. Leeds United 33 32 8 9 15 38 68 -30

17. Everton 29 31 8 5 18 34 53 -19

18. Burnley 25 31 4 13 14 26 45 -19

19. Watford 22 32 6 4 22 30 62 -32

20. Norwich City 21 32 5 6 21 22 66 -44

