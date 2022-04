Leipzig vence Union Berlin no fim (2-1) e enfrentará Freiburg na final da Copa da Alemanha

Emil Forsberg garantiu a vaga do RB Leipzig na final da Copa da Alemanha, a terceira em quatro anos, com um gol nos acréscimos que deu a vitória a seu time diante do Union Berlin por 2 a 1 nas semifinais nesta quarta-feira.

O Union Berlin abriu o placar com um gol de Sheraldo Becker (25). André Silva empatou no segundo tempo convertendo um pênalti (61) e Forsberg completou a virada nos momentos finais da partida (90+2).

O Leipzig avança à final que será disputada no dia 21 de maio, no estádio olímpico de Berlim, onde enfrentará o Freiburg, que venceu o Hamburgo por 3 a 1 na terça-feira, na outra semifinal.

Com o clima tenso, típico dos jogos da Copa da Alemanha, o Union Berlin abriu o placar antes da primeira meia hora de jogo, com um bom chute de Becker que animou os torcedores visitantes. Este foi o primeiro gol sofrido pelo Leipzig a caminho da final do torneio.

O placar se manteve inalterado até o intervalo, mas depois que Christopher Nkunku foi derrubado na área do Union Berlin, André Silva aproveitou o pênalti para colocar deixar tudo igual.

O português, que errou três penalidades máximas na Europa nesta temporada (contra PSG, Real Sociedad e Atalanta) comemorou com raiva o gol, que Frederik Roennow não conseguiu evitar.

Com o jogo chegando ao fim, Forsberg superou a marcação e desviou de cabeça direto para o fundo da rede, garantindo o RB Leipzig em mais uma final de copa, um torneio que a equipe nunca venceu.

Esta será a terceira final em quatro anos, depois de perder em 2019 para o Bayern de Munique e em 2021 para o Borussia Dortmund.

"Agora vamos para Berlim e claro que queremos vencer lá", disse o dono do clube, Oliver Mintzlaff.

Esta vitória serviu também para prolongar a sequência da equipe sem derrotas: já são 15 jogos contando todas as competições.

Por coincidência do calendário, o Leipzig receberá o Union Berlin no sábado pelo campeonato alemão, antes de jogar em casa contra o Rangers pelo jogo de ida das semifinais da Liga Europa, no dia 28 de abril.

