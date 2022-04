Juventus vence Fiorentina (2-0) e vai enfrentar a Inter na final da Copa da Itália

A Juventus derrotou a Fiorentina por 2 a 0 em Turim nesta quarta-feira e vai defender o título da Copa da Itália contra a Inter de Milão, no dia 11 de maio, no estádio Olímpico de Roma.

A Juve já havia vencido o jogo de ida em Florença por 1 a 0.

Os 'bianconeri', que venceram com gols de Federico Bernadeschi no primeiro tempo (32) e do brasileiro Danilo já nos acréscimos (90+4) terão a oportunidade de se vingar da equipe que tirou o Scudetto de suas mãos no ano passado e que em janeiro os derrotou na Supercopa italiana.

A Inter de Milão avançou à final graças à vitória de terça-feira sobre o Milan (3 a 0) em um derby de alta intensidade após o empate em 0 a 0 no jogo de ida.

O argentino Lautaro Martínez marcou dois gols e o alemão Robin Gosens fechou o placar.

